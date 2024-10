Roma, i Friedkin sorprendono ancora: clamoroso ritorno

Clamoroso ritorno e colpo di scena Friedkin: sta succedendo di tutto in casa Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I Friedkin, proprietari della Roma dal 2020, si trovano in un momento di difficoltà gestionale, con un crescente malcontento tra i tifosi. Le decisioni prese negli ultimi mesi hanno sollevato perplessità, alimentando un clima di tensione attorno alla società. La recente serie di eventi, che ha incluso l’esonero di Daniele De Rossi, le dimissioni di Lina Souloukou dal ruolo di CEO e la gestione di alcune operazioni di mercato, hanno spinto una parte dei sostenitori a chiedere maggiore chiarezza e coerenza nelle scelte della proprietà.

L’esonero di De Rossi, figura amatissima dai tifosi, ha scatenato una pioggia di critiche. La leggenda giallorossa, che aveva accettato il compito di guidare i giallorossi dopo l’esonero di Mourinho, è stata sollevata dall’incarico senza spiegazioni troppo chiare. Per molti, questo rappresenta un ulteriore segnale di disconnessione tra la proprietà e la tradizione del club, con i Friedkin accusati di mancare di visione e di rispetto per le icone romaniste.

Roma, nuova sorpresa Friedkin: c’è il ‘rientro’ di Lina Soulokou

Non meno rilevante è stato il caos intorno a Lina Souloukou, che, dopo aver rassegnato le dimissioni come CEO, sembra ora destinata a rientrare nel sistema dei Friedkin. Il suo addio aveva creato sorpresa e incertezza, e il suo possibile ritorno, seppur in un ruolo diverso, non fa che accrescere il senso di confusione che regna in casa Roma.

In particolar modo, riferisce Lorenzo Canicchio, l’ex CEO, dopo aver lasciato Trigoria, potrebbe essere coinvolta in una posizione di coordinamento all’interno della rete di club gestiti dai Friedkin, tra cui Roma, Cannes e Everton.

Se confermato, questo ritorno segnerebbe una svolta nella gestione globale del gruppo, con Souloukou chiamata a lavorare su una scala più ampia, occupandosi di sinergie e strategie comuni per i tre club. Un cambio di rotta che potrebbe far discutere ulteriormente, in un momento in cui la piazza romanista chiede stabilità e chiarezza.