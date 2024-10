Addio Barella, offerta choc: 13 milioni all’anno

Addio Barella, offerta choc: 13 milioni di euro all’anno per il centrocampista dell’Inter. In questo modo stanno preparando l’assalto

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. E, per il momento, si è parlato soprattutto di diverse possibilità in Premier League. Ma attenzione, perché nel corso dei prossimi mesi si potrebbero presentare altri club pronti a prenderlo o, per meglio dire, pronti a provarci.

Nicolò Barella è sicuramente uno dei centrocampisti più forti della Serie A: un giocatore che fa la differenza, un giocatore che con le sue giocate, alcune volte davvero risolutive, riesce a indirizzare le partite. Per quello che sappiamo, vale a dire quello che è venuto fuori fino al momento, in Inghilterra ci starebbero pensando il Manchester City, insieme allo United, ma anche dentro l’Arsenal sarebbe spuntato fuori il nome del numero 23 nerazzurro. Servono almeno 90 milioni di euro come offerta affinché l’Inter si possa sedere a tavolino per discuterne. E sono tantissimi soldi che pochissimi club in giro per l’Europa si possono permettere.

Addio Barella, l’Atletico Madrid lo tenta in questo modo

Come detto prima Barella non piace solamente al di là della Manica. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da El Gol Digital, un pensiero anche bello importante, dopo un avvio di stagione difficile e con la necessità di rinforzare la rosa per la prossima stagione, ce lo starebbe facendo in Spagna anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono un club che davvero di problemi economici non ne ha, e non sarebbe per nulla spaventato a raggiugere le richieste dei nerazzurri.

Ma non finisce qui, perché c’è di più: i madrileni infatti per convincere Barella ad accettare la propria offerta sarebbero disposti a mettere sul piatto la bellezza di un contratto di 13milioni di euro all’anno. In questo modo il giocatore sardo diventerebbe uno dei più pagati in Europa. Al momento è solo un’indiscrezione, niente di più, ma l’asta per Barella la prossima estate potrebbe davvero diventare importante. E di difficile gestione, soprattutto se si dovessero toccare queste cifre, anche per l’Inter.