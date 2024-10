Calciomercato Roma, addio con lo scambio: Mourinho ko

Calciomercato Roma, addio con lo scambio: anche Mourinho va ko. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

A gennaio la Roma qualche innesto lo farà. Ghisolfi, intanto, dovrebbe cercare di prendere un esterno difensivo che si collochi sulla corsia di destra: il solo Celik non può durare per tutto l’anno.

Ma anche davanti, forse, la Roma qualche colpo lo potrebbe pensare. A dire il vero, nei giorni scorsi, era venuto fuori il nome di un esterno del Barcellona che sembrava potesse essere uno dei migliori in circolazione di questi anni e anche degli anni futuri. Poi è rimasto una promessa, anche per via di diversi infortuni importanti che lo hanno colpito nel corso della propria carriera. Parliamo di Ansu Fati, che come vi abbiamo raccontato, era finito anche nei pensieri di Mourinho. Ma le ultime informazioni di ElNacional vanno verso un’altra direzione.

Calciomercato Roma, Ansu Fati verso il Porto con lo scambio

Il Barcellona, si legge sul sito citato prima, ha bisogno di un portiere e il prescelto sarebbe Diogo Costa del Porto. Un estremo difensore assai affidabile, e che potrebbe rappresentare il vero numero uno dei prossimi anni.

E come arrivare all’obiettivo? Intanto, mettendo appunto sul piatto il cartellino di Ansu Fati. E ovviamente anche un bel po’ di soldini: circa 25milioni di euro. E la differenza in questa operazione la potrebbe fare Jorge Mendes, che gestisce entrambi i giocatori. Un’operazione di mercato che potrebbe essere impostata nel prossimo gennaio o, al massimo, si potrebbe prolungare nel corso della prossima estate, quando anche Szczesny, che ha firmato per un solo anno con i catalani, dovrebbe dire in maniera definitiva addio al calcio giocato. E Flick, infine, ha già dato l’ok all’operazione di mercato. Tutti i tasselli stanno andando al posto giusto. E per la Roma niente Ansu Fati.