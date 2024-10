Calciomercato Roma, ‘scippo’ a Mourinho: arriva a gennaio

Il club giallorosso ha messo gli occhi sul talento spagnolo: Mourinho lo aveva già corteggiato la scorsa estate

Lasciatisi in rapporti tutt’altro che sereni – per usare un eufemismo – la Roma e lo Special One incrociano le rispettive strade sul mercato. Il tecnico lusitano, che la scorsa estate si è legato al Fenerbahce, ha infatti da tempo messo nel mirino un calciatore che non trova molto spazio nel suo club di appartenenza.

Enfant prodige per antonomasia della cantera del Barça, il talento ha stupito il mondo alla giovanissima età di 17 anni, quando stabilì il primato di più giovane calciatore di sempre ad andare a segno in Champions League. Una carriera che sembrava volgere verso i massimi traguardi personali e di squadra è stata poi bruscamente interrotta dal gravissimo infortunio subìto a novembre del 2020. Quando una lacerazione del menisco lo ha tenuto fuori per la bellezza di 305 giorni.

Da lì il percorso del classe 2002 è stato costellato di tanti altri infortuni, più o meno gravi. Che ne hanno condizionato la resa fino a convincere la dirigenza blaugrana a dirottarlo in prestito al Brighton nella passata stagione. Tornato alla base la scorsa estate, l’attaccante ha raccolto la miseria di 51 minuti totali in tutte le competizioni.

La corte sfrenata fatta dallo Special One durante il mercato estivo non ha però prodotto il suo arrivo alla corte del portoghese. Nel frattempo, rilancia la stampa spagnola, si sarebbe affacciata la Roma sul calciatore.

Dal Barcellona alla Roma: l’ex enfant prodige scippato a Mou

Il portale iberico ‘Todofichajes.com‘ lancia l’indiscrezione di un interesse del club capitolino per Ansu Fati, il 21enne attaccante del Barcellona chiuso da un’agguerritissima concorrenza nelle rotazioni d’attacco del tecnico Hansi Flick.

Risolti, almeno apparentemente, i tanti problemi fisici sofferti nel recente passato e non, il talento delle Giovanili del Barcellona sembra pronto a riprendersi, almeno parzialmente, quello che il destino avverso gli ha negato.

Sebbene dalla Catalogna non arrivino indizi su una possibile volontà di cedere il calciatore già nel mercato di gennaio, Ghisolfi è pronto all’assalto per un colpo che potrebbe rivelarsi un piccolo capolavoro. E che porterebbe con sé un piccolo sgarbo nei confronti dell’ex condottiero giallorosso. Ansu Fati ha tanta voglia di riscattarsi. E potrebbe scegliere proprio la Roma, e non il Fenerbahce, per rilanciarsi alla grande sui palcoscenici più prestigiosi.