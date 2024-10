Formazioni ufficiali Roma-Inter, Juric mischia le carte: la scelta su Dybala

Formazioni ufficiali Roma-Inter, ormai ci siamo per il big match dell’Olimpico. Ecco le scelte di Juric e Inzaghi.

La sfida tra Roma e Inter di questa sera è attesa con grande trepidazione e, ormai, manca semore meno. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, con entrambe le squadre pronte a contendersi punti preziosi e possibili svolte in un campionato che ha fin qui riservato qualche spiacevole sorpresa a entrambe, soprattutto tra le fila giallorosse.

Si tratta di un match che potrebbe dare uno slancio non banale alla squadra di Juric, ancora alla ricerca di maggiore continuità dopo il pareggio contro il Monza, mentre l’Inter vuole confermare il suo ottimo avvio di stagione. La Roma scende in campo con alcune importanti novità. Sul fronte degli infortunati, c’era attesa per il ritorno di Dybala, anche se il suo impiego dal primo minuto è stato un dubbio fino all’ultimo a causa di condizioni fisiche non ottimali.

Formazioni UFFICIALI Roma-Inter: così Juric e Inzaghi

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta con una formazione consolidata. Barella è tornato disponibile dopo alcuni acciacchi, mentre rimangono in panchina gli ultimi arrivati come Buchanan, la cui convocazione da parte di Simone Inzaghi è stata annunciata in modo non del tutto atteso nella giornata di ieri.

In difesa, l’esperto trio composto da Pavard, Acerbi e Bastoni guiderà il reparto arretrato, mentre l’attacco sarà affidato alla coppia Lautaro-Thuram. Nessuna sorpresa in particolare, dunque, per quanto concerne l’ossatura principale interista. Sciolti, invece, tra le fila della Roma, i dubbi riguardanti il centrocampo, con la conferma della titolarità di Manu Koné. Queste le formazioni ufficiali, appena annunciate.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski ; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro