Friedkin in gol: nuovo affare col Milan a gennaio

Friedkin in gol: nuovo affare con il Milan a gennaio. Ecco l’indiscrezione di mercato che tocca i proprietari della Roma e la squadra rossonera

Un colpo di mercato a gennaio. Uno scippo al Milan. Un regalo per quelli che saranno i prossimi tifosi con i Friedkin che a quanto pare, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Football Insider, hanno deciso realmente di fare sul serio.

Partiamo da un fatto: gli americani, anche proprietari della Roma, dovrebbero acquisire nel corso delle prossime settimane oltre il 94% delle azioni dell’Everton. Manca un ultimo passaggio, determinante sì, ma non pericoloso, l’approvazione da parte della Premier League di questo nuovo inserimento dentro la società di Liverpool. Dettagli, lo sappiamo, i Friedkin dopo aver temporeggiato un poco nel corso dell’estate hanno deciso di affondare il colpo e secondo il sito citato prima si vorrebbero, intanto, presentare con un bell’acquisto, e poi vorrebbero che la squadra a differenza di quanto successo lo scorso anno non lotti per la salvezza fino alla fine della stagione.

I Friedkin vogliono Chukwueze per l’Everton

E per fare questo servono degli innesti anche importanti. Ed è spuntato fuori il nome di Samuel Chukwueze del Milan. Viene confermato, comunque, che sarà difficile riuscire nel colpo, anche perché i blu di Liverpool vorrebbero l’esterno rossonero nel corso della prossima finestra di mercato, vale a dire quella di gennaio.

Friedkin quindi che guardano al campionato italiano per rinforzare il loro nuovo club. E come chiacchierato nei giorni scorsi anche alcuni elementi dell’Everton potrebbero fare il percorso al contrario, soprattutto il focus è stato su uno dei due attaccanti attualmente in forza a Dyche: Beto e Calvert-Lewin, per motivi diversi, potrebbero lasciare la squadra nei prossimi mesi ed entrambi sono stati accostati alla Roma che ha bisogno di una prima punta che possa sostituire Dovbyk nei momenti di necessità. Il solo Shomurodov non basta.