Il Liverpool la chiude qui, bye bye Roma: accordo a cifra tonda

Al centro di molte indiscrezioni sia in entrata che in uscita, la Roma potrebbe essere costretta a salutare definitivamente un suo vecchio obiettivo. Le ultime

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter, non sono poche le voci che continuano a rincorrersi in casa Roma. A cominciare dai temi più caldi, come quelli riguardanti i nuovi possibili innesti a livello dirigenziale, ma non solo. La prima parte della stagione giallorossa ha infatti portato in dote indicazioni tali da indirizzare almeno a livello teorico le prossime mosse nel breve e nel lungo periodo.

Oltre all’acquisto di un attaccante in grado di far rifiatare Artem Dovbyk, infatti, non possono non essere prese in considerazione i tanti spifferi che concernono le corsie esterne. In realtà, l’impatto poco convincente avuto da Hermoso ed Hummels con la nuova realtà impone anche altri tipi di valutazione. Allo stato attuale della situazione, ipotizzare che la Roma ritorni sul mercato dei difensori piazzando un colpo importante non sembra configurarsi soltanto come una mera ipotesi. Difficile che ciò accada in occasione del mercato di gennaio, molto più probabile che si creino spiragli interessanti in vista della prossima estate. Tra i i nomi finiti a lungo nei dossier di Ghisolfi, ad esempio, c’è quel Loic Badé a lungo cercato dalla Roma anche sul filo di lana della scorsa sessione estiva di calciomercato. Il difensore francese di proprietà del Siviglia, però, è stato blindato dal club andaluso che ha prolungato il contratto di Badé fino al 2029.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Liverpool stringe i tempi per Badé

Contestualmente all’ultimo rinnovo, è stata inserita nel contratto del difensore transalpino anche una clausola rescissoria che – stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni dall’Inghilterra – dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni di euro. Cifra che, però, potrebbe rappresentare soltanto una cartina tornasole.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, alla luce della particolare situazione economico-finanziaria che sta vivendo il Siviglia – il club andaluso sarebbe entrato nell’ordine di idee di avallare la cessione di Badé già nel mercato di gennaio aprendo le porte alla corte del Liverpool. Dopo aver sondato in lungo e in largo i margini di manovra, i Reds avrebbero individuato in Badé il profilo ideale con cui sostituire Virgil van Dijk, ormai a fine ciclo. A tal proposito, il club inglese avrebbe già fatto recapitare al Siviglia un’offerta da circa 25 milioni di euro che, dopo l’iniziale rimostranza, sarebbe stata di fatto accettata dalla compagine iberica.