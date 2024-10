Il Real Madrid zittisce la Roma: regalo anticipato a gennaio

Il Real Madrid zittisce la Roma. La ripresa dei campionati fa ripartire le voci di mercato. E gli spagnoli battono i giallorossi sul tempo.

Siamo alla vigilia di una sfida delicata per la Roma di Ivan Juric. Domenica sera all’Olimpico scenderà l’Inter di Simone Inzaghi vogliosa di invertire la tendenza di questo inizio di stagione che la vede stentare più del lecito in trasferta.

La Roma, dal canto suo, non può permettersi altri passi falsi. Dieci punti in classifica, dopo sette gare di campionato, in virtù di due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta, sono un bottino che merita di essere rimpinguato. Riparte il campionato e, parallelamente, ripartono le voci di mercato. Gennaio è lontano soltanto osservando i canonici calendari. Per le società l’anno nuovo è ora ed occorre, fin da adesso, preparare la tavola degli acquisti e delle cessioni. Anche la Roma osserva con attenzione i movimenti del mercato in previsione di possibili operazioni in entrata ed in uscita.

Il Real Madrid zittisce la Roma: Vanderson va da Ancelotti

In casa Roma l’estate 2024 è stata ricca di operazioni importanti che però, non stanno ancora portando i frutti sperati. Gennaio potrebbe essere un’ulteriore opportunità ma si dovranno valutare eventuali situazioni in uscita per finanziare nuovi ingressi.

E’ defensacentral.com a mettere al centro dell’attenzione un prospetto seguito dal direttore sportivo della Roma, Ghisolfi. Trattasi di Vanderson de Oliveira Campos, noto semplicemente come Vanderson, classe 2001, difensore del Monaco e della Nazionale brasiliana. Sul giovane difensore monegasco sembra abbia messo gli occhi il Real Madrid di Carlo Ancelotti alle prese con il grave infortunio di Dani Carvajal. L’osservatore dei Bianchi di Spagna, Juni Calafat, sta seguendo da vicino il giovane terzino destro monegasco. Il costo del brasiliano, circa 20 milioni di euro, non rappresenterebbe un problema per i campioni di Spagna e d’Europa per un profilo del 2001. L’eterno Lucas Vasquez tamponerà l’emergenza in casa Real fino a gennaio. Fino al probabile arrivo di Vanderson.

In vista del mercato di gennaio Ghisolfi e la Roma dovranno pertanto orientarsi su altri prospetti.