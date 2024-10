Infortunio e sostituzione: salta Fiorentina-Roma. I giallorossi attendono l’Inter all’Olimpico, ma giungono novità per la prossima sfida.

La domenica calcistica si chiuderà sul prato dello Stadio Olimpico. Roma – Inter, inizio ore 20.45, rappresenterà il clou dell’ottava giornata di Serie A.

Una sfida delicata per la formazione di Simone Inzaghi che non intende perdere ulteriore terreno nei confronti dello scatenato Napoli guidato dall’ex Antonio Conte, uscito vincitore, tra mille difficoltà anche da Empoli. Una sfida ancora più importante, forse decisiva, per la formazione guidata da Ivan Juric. La Roma ha assoluta necessità di conquistare la piena posta in palio e non soltanto per la classifica. Tre punti sarebbero fondamentali anche per riconquistare un po’ la fiducia della tifoseria giallorossa ancora ‘scottata’ dall’esonero di Daniele De Rossi. Ma adesso conta solo la Roma e per la Roma di Juric conta soltanto la vittoria. Anche perché il calendario giallorosso presenta sfide impegnative. Dopo l’Inter di Simone Inzaghi c’è la Fiorentina di Raffaele Palladino. A proposito della Viola arrivano importanti novità anche in vista della sfida di domenica prossima contro la Roma.

Infortunio e sostituzione: Gudmundsson salta Fiorentina-Roma

Sarà l’appuntamento finale della prossima domenica. Fiorentina-Roma chiuderà la giornata festiva della nostra Serie A.

Gara dall’incerto pronostico che segue il cammino, altrettanto incerto, delle due formazioni in questa prima fase della stagione. La nuova Fiorentina di Raffaele Palladino contro la Roma che Ivan Juric ha ereditato in corsa da Daniele De Rossi. Una sfida, quella di Firenze, che potrebbe vedere un’assenza importante in casa Fiorentina. La sfida di Lecce, dove i salentini padroni di casa, affrontano la Fiorentina, è durata una manciata di minuti per il giocatore viola Albert Gudmundsson. Un problema di natura muscolare alla gamba destra che ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari prima che l’attaccante islandese lasciasse, sconsolato, il campo per essere poi sostituito. Un problema serio per Raffaele Palladino che, a questo punto, rischia seriamente di non averlo a disposizione per la sfida contro la Roma.

Un nuovo infortunio per uno degli acquisti più importanti portati a buon fine dalla società di Rocco Commisso.