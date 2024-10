Infortunio prima della Roma, cambio e decisione immediata

Infortunio prima della partita con la Roma, cambio di strategia immediato: non ha avuto altra scelta.

La partita di oggi tra Roma e Inter, rappresenta un crocevia fondamentale per la squadra di Juric, che apre un ciclo di impegni particolarmente intensi. Dopo il big match di stasera, i giallorossi affronteranno la Fiorentina e, il 31 ottobre, il Torino. Un calendario serrato che richiederà massimo sforzo e concentrazione per restare in corsa in campionato.

La sfida contro il Torino, proprio come quella con Palladino, si è già tinta di notizie e attese, a causa degli eventi odierni. Durante Torino-Cagliari, infatti, il centrocampista Karol Linetty è stato costretto a uscire per infortunio dopo aver cercato di resistere in campo. Al suo posto è entrato il greco Ginetis, e le condizioni del polacco saranno valutate nelle prossime ore. Questo rende ancora più complicata la preparazione della squadra granata in vista della partita contro la Roma.

Infortunio durante Torino-Cagliari: le ultime su Linetty

Oltre alla trasferta odierna contro l’Inter, c’è grande attesa in casa Roma anche per le condizioni di Gudmundsson e Kean, entrambi usciti malconci dalla partita della Fiorentina contro il Lecce. Al momento non è chiaro se i due giocatori potranno essere disponibili per la partita contro i giallorossi, ma la loro situazione verrà monitorata con attenzione.

Per la Roma, intanto, ogni partita assume un peso decisivo in questo periodo di fitti impegni, e la sfida contro l’Inter di oggi potrebbe fornire importanti indicazioni sullo stato di forma della squadra in vista dei prossimi appuntamenti. Giusta, dunque, la cronaca e le attese per queste ultime questioni riferite, ma il focus, adesso, non può che passare ai duelli che infiammeranno l’incrocio di stasera tra Juric e Inzaghi.