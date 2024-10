Roma-Inter, big KO e sostituzione lampo: reazione infuocata dell’Olimpico

Big KO e sostituzione immediata, la reazione infuocata dell’Olimpico infiamma Roma-Inter. Ecco cosa è successo.

Roma-Inter, una delle sfide più attese della stagione, è al centro dell’attenzione non solo per l’importanza sportiva, ma anche per le tensioni extracalcistiche che stanno scuotendo l’ambiente giallorosso. La Curva Sud della Roma, cuore pulsante del tifo, ha annunciato una protesta simbolica contro la dirigenza Friedkin. Per i primi 15 minuti della partita, i tifosi sono rimasti fuori dallo stadio in segno di dissenso, criticando la gestione della società, che ritengono lontana dai valori tradizionali del club.

Le lamentele riguardano scelte impopolari come l’esonero di Daniele De Rossi e una serie di decisioni che non pochi scossoni interni hanno generato in questa complicata parentesi di inizio campionato. Restando sulla partita e sul presente, intanto, i problemi non mancano anche per l’Inter.

Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro, ha subito un infortunio durante il match, chiedendo la sostituzione a Inzaghi pochi minuti dopo l’inizio della gara. In seguito alle prime problematiche accusate, il turco ha cercato di stringere i denti ma, alla fine, è stato sostituito dal tecnico interista al dodicesimo minuto di gioco.

Al suo posto l’ex Roma e Lazio, Davide Frattesi, ‘accolto’ da una pioggia di fischi da parte del pubblico, certamente ben memore di alcune dichiarazioni non graditissime ai giallorossi e una serie di scelte durante le trascorse parentesi di mercato che hanno visto il calciatore non optare per un ritorno nella Capitale, preferendo l’Inter.