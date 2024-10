Scrivanie ribaltate a Trigoria: ha detto no alla Juventus. Nel giorno di Roma-Inter il retroscena è clamoroso. Ecco cosa è successo

Il giorno di Roma-Inter. Sfida delicata, affascinante, ma difficilissima. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti (qui le probabili formazioni) contro una delle rose più forti del campionato. Diciamo che servirà una mezza impresa.

Nel corso di questa settimana che ormai si è conclusa e che ha portato all’appuntamento dell’Olimpico, sono stati diversi i doppi ex che hanno commentato la sfida. E questa mattina un resoconto di quello che potrebbe succedere nella notte al Foro Italico lo ha fatto un altro giocatore che ha vestito sia la maglia della Roma che quella dei milanesi. Parliamo di Amantino Mancini, esterno brasiliano, che ha rilasciato un’intervista a Il Romanista. Una lunga chiacchierata, con tanti temi trattati: dall’esonero di Daniele De Rossi ad una indiscrezione di mercato che lo ha visto protagonista.

Le parole di Mancini e quella rivelazione di mercato

“Non è facile giudicare dall’esterno – ha detto sull’esonero di DDR – una scelta così difficile. Io penso che avrebbe meritato di avere più tempo a disposizione e solo allora si sarebbero potuti valutare con calma i risultati”. E poi: “Le scelte societarie sono sempre legate ai risultati, sinceramente non so da cosa altro possa essere dipeso. La squadra però aveva giocato bene anche contro la Juventus, forse negli ultimi tempi era venuta meno la fiducia“.

Confermando, poi, che deve essere data fiducia a Juric e “sono convinto che i giocatori seguiranno le sue idee”, Mancini rivela anche un retroscena di mercato che lo ha visto protagonista. Tanti anni fa nell’ultimo giorno delle trattative si vocifera che stava per essere ceduto a Lione e Spalletti era arrabbiatissimo, tant’è che, gli chiede il giornalista, sarebbe arrivato a ribaltare le scrivanie. Mancini risponde in questo modo: “Di certi dettagli non sono a conoscenza, però posso dire che Capello mi voleva portare alla Juventus a tutti i costi ma io ho declinato perché mi trovavo benissimo alla Roma e ho preferito rimanere dov’ero”. Cuore giallorosso e mai alla Juve