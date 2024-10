Stop improvviso prima della Roma: un altro big alza bandiera bianca

Sebbene abbia provato a stringere i denti, è stato costretto al forfait. Le sue condizioni andranno monitorate in vista del match contro la Roma

Mancano ormai poche ore prima del fischio d’inizio della gara dell’Olimpico tra Roma ed Inter. Appuntamento molto importante per il cammino della compagine di Juric, che vuole risollevarsi dopo il pareggio tra mille polemiche ottenuto contro il Monza all’U Power Stadium prima della sosta delle Nazionali. Dybala e compagni, però, se la dovranno vedere con un’Inter che, dopo essersi lasciata alle spalle un periodo di appannamento, ha ritrovato energie e motivazioni.

Allargando lo sguardo andando oltre la sfida dell’Olimpico, però, impossibile non prendere in considerazione il calendario compresso che vedrà impegnati gli uomini di Juric ogni tre giorni tra campionato ed Europa League. Dopo il big match contro l’Inter, infatti, Dybala e compagni ospiteranno la Dinamo Kiev nel match valevole per la terza giornata di Europa League, per poi vedersela con la Fiorentina al ‘Franchi’. I Viola hanno superato con relativa facilità l’ostacolo Lecce, stendendo i salentini con una vittoria roboante. Tuttavia, dalla sfida del ‘Via del Mare’ non arrivano solo buone notizie per Palladino che, oltre a sostituire Gudmundsson, è stato costretto a cambiare anche Moise Kean ad inizio secondo tempo.

L’ex attaccante della Juventus è stato sostituito all’intervallo dopo aver appoggiato male il piede, causando una torsione innaturale della caviglia. Sebbene il problema non sia parso molto gravo, lo staff medico della Fiorentina ha comunque suggerito di varare il cambio per evitare rischi e prevenire un peggioramento delle condizioni della caviglia. Ad ogni modo, le condizioni di Kean andranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.