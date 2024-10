Nuovo cambio targato Friedkin, panchina bollente e chiamata immediata: ecco il nuovo tecnico scelto.

Nelle ultime settimane, la famiglia Friedkin, già nota per la gestione dell’AS Roma, è stata al centro di importanti notizie anche fuori dall’Italia, per il sempre più vicino acquisto dell’Everton. Dopo aver risollevato le sorti del club romano negli anni scorsi, Dan Friedkin e il suo gruppo hanno ora messo gli occhi sul calcio inglese, cercando di rilanciare un Everton in difficoltà.

Questo potenziale cambio di proprietà segna un momento cruciale per il club di Liverpool, che potrebbe presto vedere significativi cambiamenti, sia in termini di dirigenza che sul campo. Uno dei nomi più citati per guidare questa nuova era è Graham Potter, l’ex allenatore di Brighton e Chelsea. Nonostante il periodo complicato con i Blues, Potter rimane una figura apprezzata e di grande interesse per vari club.

L’allenatore, che è stato recentemente considerato per la panchina della nazionale inglese prima che il posto andasse a Thomas Tuchel, è senza squadra dall’aprile dello scorso anno, ma ha espresso pubblicamente la sua volontà di tornare alla guida di una squadra. Le voci su Potter come prossimo allenatore dell’Everton sono diventate sempre più insistenti, specialmente con l’avvicinarsi della chiusura dell’acquisto del club da parte dei Friedkin.

Friedkin, nuovo cambio in panchina: per l’Everton si pensa sempre a Potter

Secondo varie fonti, tra cui TEAMtalk, i Friedkin starebbero prendendo in considerazione Potter per sostituire Sean Dyche, attuale tecnico dell’Everton. Dyche, che ha avuto un inizio difficile di stagione, potrebbe non essere il volto ideale per il progetto ambizioso dei Friedkin, che mira a portare l’Everton in alto.

Anche se Dyche potrebbe rimanere fino alla fine della stagione, sembra sempre più improbabile che venga confermato a lungo termine una volta che la nuova proprietà avrà preso il controllo. Potter, dal canto suo, ha rifiutato diverse offerte da club di alto livello, come l’Ajax, durante la sua pausa, e il progetto ambizioso dei Friedkin potrebbe essere il giusto incentivo per riportarlo in panchina.

Nonostante le difficoltà vissute al Chelsea, Potter ha ottenuto successi importanti. Con l’acquisizione dell’Everton che dovrebbe concludersi entro novembre, i Friedkin potrebbero agire rapidamente per assicurarsi Potter, prima che altre opportunità lo portino altrove. Il club di Liverpool potrebbe così inaugurare una nuova era sotto la guida di una proprietà solida e ambiziosa, con un allenatore pronto a rilanciarsi ai massimi livelli.