Dall’Inter alla Juventus. Ancora una settimana e ci sarà lo scontro diretto a San Siro. Intanto il mercato fa nuovamente capolino.

L’appuntamento è previsto per domenica prossima alle ore 18.00. Lo Stadio di San Siro sarà teatro della sfida più attesa e sentita dell’anno: Inter-Juventus. I ‘granitici’ campioni d’Italia guidati da Simone Inzaghi contro l’ancora ‘incerta’ Juventus di Thiago Motta.

Una sfida non certo decisiva per lo scudetto ma che una qualche risposta la darà comunque. E poi c’è di mezzo una storica rivalità che probabilmente porterà in dote ai nerazzurri il nuovo record d’incasso. Inter-Juventus offre sempre infiniti spunti. Dalla grande sfida che vedrà protagonisti sul campo i fratelli Thuram, con Marcus pedina fondamentale nell’Inter e con Khéphren che alla Juventus ha già fatto intravedere il suo valore, alla grande partita che si disputerà in tribuna tra il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ed il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. E la sfida di domenica prossima a San Siro potrebbe rappresentare soltanto una gustosa anticipazione di ciò che potrebbe avvenire nei prossimi mesi sul fronte calciomercato.

Dall’Inter alla Juventus. Arrivano gli ‘imprevisti’

Non c’è stagione che non veda Inter e Juventus affrontarsi non soltanto all’interno del rettangolo verde ma anche inseguendo comuni obiettivi di mercato. E questa stagione non è diversa dalle altre.

E se su Jonathan David la sfida ha già avuto inizio, un’altra potrebbe aprirsi a breve. Il nome del comune obiettivo è Jonathan Tah, classe 1996, difensore tedesco di origini ivoriane del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca. Un altro Jonathan, un altro ‘ghiottissimo’ parametro zero da fare proprio la prossima estate. Marotta e Giuntoli sono sul pezzo ma secondo quanto riferisce fichajes.net sul centrale del Bayer Leverkusen si sono lanciate Real Madrid e Barcellona, pronte al colpo gobbo a danno delle società italiane.

L’infortunio di Alaba costringerà il Real ad intervenire nuovamente sul mercato mentre il Barcellona sta lentamente ricostruendo il proprio organico tenendo d’occhio un bilancio ancora malmesso. Il Bayer Leverkusen non intende, però, perdere il suo difensore e fino all’ultimo proverà a portare Tah al rinnovo di contratto. Per Jonathan Tah sarà ancora Germania, oppure inizierà una nuova avventura in Spagna o in Italia? A gennaio si potrà già sapere qualcosa in più. Ed intanto domenica sarà, ancora una volta, Inter-Juventus…