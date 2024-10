Roma-Juventus, cifre da urlo per la firma: il super contratto cambia tutto

Consapevole della necessità di rinnovare il contratto per evitare un pericoloso gioco al rialzo, il club di fatto è stato già avvisato. Juventus e Roma osservano il da farsi

La sconfitta subita per mano dell’Inter alimenta nuovi interrogativi in casa Roma. Pur non demeritando, i giallorossi non sono riusciti ad azzannare la gara nei momenti topici dell’incontro. Piuttosto che la prestazione collettiva, a condannare gli uomini di Juric sono stati soprattutto gli errori di squadra che alla fine hanno pesato come un macigno. Oltre a nuovi, possibili sussulti in panchina, la sessione invernale di calciomercato potrebbe essere vista come una sorta di ultima spiaggia per puntellare un organico orfano di punti di riferimento in alcuni reparti.

Questo tipo di discorso non può di certo essere fatto per l’attacco, dove Artem Dovbyk sta comunque viaggiando ad una media realizzativa molto importante. Tuttavia, se si esclude Shomurodov, l’assenza di un vero e proprio sostituto dell’attaccante ucraino impone serie valutazioni. Non è certo un caso – ad esempio – che tra i profili monitorati con un certo interesse dalla Roma ci sia anche una vecchia conoscenza della Serie A: stiamo parlando di Beto, oggetto del desiderio anche della Juventus. Stando alle indiscrezioni circolate dall’Inghilterra nei giorni scorsi, l’Everton non avrebbe tanto interesse ad aprire ad una cessione immediata di Beto né in prestito né a titolo definitivo. I dubbi riguardanti il futuro di Calvert Lewin – legato ai Toffees da un contratto in scadenza nel 2025 non ancora rinnovato – impongono interrogativi importanti.

Calciomercato Roma, intreccio Beto-Calvert Lewin: il rinnovo ne indirizza il futuro

Ipotizzare che il futuro di Beto sia strettamente connesso a quello di Calvert Lewin non appare un’operazione fuorviante. A maggior ragione se si considera che, aspettando il ritorno di Broja, l’ex Udinese si ritrova a giocarsi il posto proprio con l’attaccante inglese. Nel medio-lungo periodo, in sostanza, l’eventuale permanenza di Calvert Lewin potrebbe anche ‘spingere’ Beto lontano dall’Everton. In un intreccio ancora tutto da costruire, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Secondo quanto evidenziato da Football Insider, infatti, l’Everton sarà chiamato a presentare un’enorme offerta contrattuale per riuscire a convincere Dominic Calvert-Lewin a firmare il rinnovo del contratto. Sotto questo punto di vista, sono in corso i colloqui tra il club inglese e Calvert Lewin per provare a trovare la quadra definitiva, offrendo al calciatore un contratto pluriennale. La trattativa per il rinnovo, però, si preannuncia tutt’altro che in discesa. Dopo aver rispedito al mittente le offerte del Newcastle per il suo attaccante, infatti, l’Everton si è visto rifiutare anche le proposte di prolungamento messe sul piatto dell’entourage di Calvert Lewin. Allo stato attuale della situazione, a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altro potrebbe essere soltanto un’offerta contrattuale da capogiro.