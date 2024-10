Addio Kvaratskhelia, nuova firma e beffa Juventus

Kvara è sempre più lontano dalla Juventus: sembra proprio che sia ad un passo la nuova firma, che taglierà fuori i bianconeri

Il georgiano è uno degli oggetti pregiati della Serie A e De Laurentiis sta trattando per il rinnovo di contratto. Il procuratore del ragazzo ha però richieste particolari e ci sono diverse big in agguato, ma la destinazione non sarà Torino.

Il Napoli di Antonio Conte sta mettendo seriamente in difficoltà tutte le altre pretendenti per il titolo. I partenopei sono partiti alla grande e guidano la classifica di Serie A con buona autorevolezza. Il gioco non è stato splendente e convincente fino a questo momento ma i risultati danno ragione all’ex tecnico dell’Inter, già al centro della scena con la sua nuova squadra. Con l’Empoli è servito un rigore generoso per ottenere i tre punti, ma tanto è bastato per neutralizzare le vittorie di Inter e Juventus.

Uno dei segreti del Napoli è la vena ritrovata di Khvicha Kvaratskhelia, convinto da Conte a restare al Maradona per almeno un’altra stagione. Il georgiano sembra aver ritrovato il sorriso, nonostante in estate fosse davvero ad un passo dal PSG. Alla fine il progetto tecnico ha avuto la meglio sulle richieste economiche. Tuttavia non è ancora arrivata la firma sul tanto agognato rinnovo di contratto. Il suo attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2027, ma i discorsi vanno avanti.

Il Napoli prova a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia: si allontana l’ipotesi Juventus

Kvara è finito nel mirino della Juventus, che già in estate stava provando a sondare il terreno per capire la disponibilità del ragazzo. Il prezzo fissato da De Laurentiis, a due zeri, ha chiuso ogni discorso sul nascere. Senza rinnovo, però, il Napoli rischia di perdere il suo gioiello. I colleghi inglesi di TEAMtalk hanno riferito di un interessamento forte del Liverpool di Arne Slot, che è sempre alla ricerca di esterni veloci e prolifici. Al momento, però, i Reds non hanno presentato alcuna offerta concreta e osservano la situazione a distanza.

La priorità del georgiano è quella di rinnovare il proprio contratto, soprattutto ora che sul Diego Armando Maradona sembra essere tornato il sereno. Il Napoli offre a Kvaratskhelia dai 5 ai 6 milioni di euro a stagione, mentre gli agenti ne vorrebbero almeno 8. Si discute inoltre di una clausola rescissoria non troppo elevata per liberarlo in caso di interesse di una big europea.