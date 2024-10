Allegri abbraccia Mourinho: clamoroso cambio in panchina

Allegri abbraccia Mourinho. Secondo molti rappresentano un calcio ‘vecchio’ e poco spettacolare. Eppure un club blasonato pensa a loro due.

“Attenti a quei due”. A Massimiliano Allegri e José Mourinho. Se per tutti Pep Guardiola è ‘il calcio’, per molti il tecnico livornese e l’omologo portoghese rappresentano ‘l’anti-calcio’. Il calcio che vince, ma non convince.

E quando non si vince, finisce malamente. Vedi l’esperienza in bianconero di Allegri, così come il burrascoso addio alla Roma dell’ex tecnico dell’Inter. Eppure c’è chi continua a stimarli, a seguire le loro carriere, in attesa che, prima o poi, le rispettive strade possano incrociarsi. Al momento i due tecnici vivono situazioni professionali diverse. Massimiliano Allegri si sta godendo la ricca liquidazione della Juventus in attesa della chiamata ‘giusta’. Lo Special One, invece, non ha perso tempo e lasciata la Roma si è immediatamente diretto in Turchia, sponda Fenerbahce. Non è detto, però, che il suo futuro prossimo sia ancora in Turchia.

Allegri abbraccia Mourinho. La Premier League li vuole

C’è chi vuole andarci in Premier League, come Allegri e chi vorrebbe ritornarci, come Mourinho. Una sola poltrona per due, anzi per cinque, poiché l’ex Juve e l’ex Inter non sono gli unici obiettivi del Manchester United.

La fonte teamtalk.com lo ha messo per iscritto chiaramente. Il destino di Erik ten Hag, tecnico olandese dei Red Devils, è tutto nelle sue mani. Non sono, però, ammessi altri scivoloni. Per non farsi cogliere impreparati, nella malaugurata ipotesi di repentini ‘crolli’, all’Old Trafford stanno valutando prestigiose alternative. Massimiliano Allegri e José Mourinho sono nella lista dei ‘magnifici 5’ dei tecnici papabili a sedersi sulla prestigiosa panchina inglese.

Insieme alle due conoscenze italiane ecco infatti anche l’ex tecnico del Brighton e del Chelsea, Graham Potter, la guida tecnica del Borussia Dortmund, Edin Terzic e Lucien Favre, ex guida del Nizza, anche se quest’ultimo sembra staccato nelle preferenze rispetto ai suoi colleghi. Chi invece sembra occupare un posto di rilievo, anche rispetto allo stesso Mourinho, è Massimiliano Allegri. Il suo essere libero da impegni lo può favorire non poco nella corsa alla panchina del Manchester United. Max aspetta novità.