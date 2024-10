Avanti tutta Friedkin: l’hanno già presentato

I Friedkin stanno facendo degli importanti passi avanti per il progetto dello stadio e ora si è arrivati ad un punto di svolta

L’impianto di Pietralata rimane al centro del progetto della proprietà americana, che non ha nessuna intenzione di mollare la presa con il Comune di Roma. Un passo importante l’hanno già compiuto in questi giorni.

La vicenda del nuovo stadio della Roma tiene sempre banco in casa giallorossa. Il tema è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda il futuro dei Friedkin. Non è un mistero, infatti, come la proprietà americana sia alla ricerca di un assenso politico imminente per il progetto dell’impianto di Pietralata, fondamentale passaggio per proseguire nel loro investimento nella Capitale. A questo punto diventa di vitale importanza avere messaggi chiari dal Campidoglio, che a sua volta attende il famoso progetto definitivo.

In questo solco di approfondimento tecnico arrivano delle novità importanti negli ultimi giorni, con il sindaco Gualtieri che ha avuto un incontro con una delegazione della Roma nella scorsa settimana. Come riportato da La Repubblica, il primo cittadino della Capitale ha ospitato nella sede del Comune Lucia Bernabé e gli esponenti giallorossi, per riprendere un discorso interrotto dopo l’addio di Lina Souloukou, un passaggio obbligato per compiere dei passi avanti significativi.

Il progetto del nuovo Stadio della Roma va avanti: entro la fine dell’anno arriverà il progetto definitivo in Campidoglio

Per l’impianto che i Friedkin vorrebbero costruire alle spalle della stazione Tiburtina, in zona Ospedale Pertini, c’è una novità importante da segnalare. Nel viaggio in Campidoglio della delegazione, infatti, è stato mostrato al sindaco un video che spiega alcuni dettagli del progetto, come la pavimentazione all’esterno dello stadio, i richiami all’architettura classica e all’antica Roma. Queste immagini verranno mostrate anche ai tifosi, come spiega Repubblica, non appena si avrà l’ok definitivo a livello politico.

La novità sulle tempistiche della realizzazione arriva direttamente dalla Roma, visto che la Bernabé avrebbe confermato che il progetto definitivo dovrebbe arrivare entro la fine del 2024. Intanto gli uomini dei Friedkin hanno iniziato ad interloquire con Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei ponti pedonali previsti dal progetto. Anche con la Prefettura si stanno ponendo le basi per un progetto che dovrebbe vedere la realizzazione di una curva monolitica e verticale come quella dello stadio del Borussia Dortmund. Una nuova Curva Sud davvero senza precedenti in Italia.