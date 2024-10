Da Dybala al rischio esonero: la conferenza stampa di Juric | LIVE

Roma-Dinamo Kiev, Ivan Juric sta parlando in conferenza stampa proprio in questi minuti. Ecco le parole del tecnico in vista della sfida di domani in Europa League

Domani torna in campo la Roma, e dopo la rifinitura di questa mattina Ivan Juric parlerà, come al solito, in conferenza stampa.

Il match contro gli ucraini – che al debutto in questa competizione sono stati battuti dalla Lazio – è di fondamentale importanza per la Roma che è ancora alla ricerca della prima vittoria in Europa dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao e la sconfitta contro l’Elfsborg. Insomma, tre punti che si potrebbero rivelare decisivi non solo per la classifica ma anche e soprattutto – secondo almeno le voci che ci sono in queste ultime ore – anche per il futuro del tecnico. Secondo alcuni, il croato, si gioca la permanenza in base ai risultati del match di domani e a quello di domenica prossima in casa della Fiorentina.

Roma-Dinamo Kiev, le parola di Juric

Tra pochi minuti inizierà, insomma, la conferenza stampa del tecnico. Segui con noi il Live…