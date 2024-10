Dalla Roma al Milan: anticipo secco senza rinnovo | ASRL

Dopo gli affari della scorsa estate, Milan e Roma sono destinate ad incrociarsi ancora anche durante le prossime sessioni di calciomercato

Alla vigilia della già decisiva sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev, la Roma ha riabbracciato Paulo Dybala nell’allenamento in gruppo dopo la seduta individuale svolta ieri. Le condizioni dell’argentino, d’altronde, non avevano mai suscitato particolare allarme, visto che si trattava di una seduta a parte già programmata. La sfida contro gli ucraini e di domenica sera contro la Fiorentina saranno decisive anche per le sorti di Ivan Juric, finito nel mirino di critica e tifosi non soltanto per la sconfitta contro l’Inter, ma anche per le sue dichiarazioni post partita.

La sfida contro i nerazzurri ha messo per l’ennesima volta in mostra la pochezza della rosa giallorossa sugli esterni, con Zeki Celik e Nicola Zalewski che sono stati tra i principali artefici della disfatta. Ecco perché, in vista dell’ormai imminente calciomercato di gennaio, Florent Ghisolfi è chiamato ad operare in quel settore del campo, nonostante i proclami sulla presenza di ben sette interpreti del ruolo. Il solo rientro di Alexis Saelemaekers, infatti, non può bastare per rendere competitiva la squadra in ottica Champions League.

Calciomercato Roma, niente rinnovo e sfida al Milan

Come di consueto, a Trigoria riserveranno un occhio di particolare riguardo alle possibili occasioni di mercato, orientando i radar soprattutto sui calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025 o ai margini nelle squadre di appartenenza. In tal senso, ad esempio, va letto l’interessamento per Ola Aina. A prescindere dalla permanenza o meno del suo ex allenatore Juric nella capitale, l’eclettico esterno resta uno dei primi nomi nella lista del dirigente francese, per gennaio o per la prossima estate.

In scadenza di contratto, l’ex Torino piace sia per questioni economiche, sia perché in grado di operare con profitto su entrambe le fasce. Caratteristiche, queste, che, secondo quanto appreso da Asromalive.it, hanno attirato anche le attenzioni del Milan. Con la maglia del Nottingham Forest, il 28enne londinese ha dimostrato una certa affidabilità anche come esterno in una difesa a quattro e questo aspetto ha convinto i rossoneri a rimanere vigili sulla sua situazione contrattuale. Con un Davide Calabria sempre più in odore di addio a parametro zero a fine stagione, l’opportunità Aina verrà monitorata attentamente dalla dirigenza milanista, mentre la Roma potrebbe anticipare le mosse rossonere con un’offensiva invernale. Staremo a vedere.