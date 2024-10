Friedkin, arriva il via libera: tifosi in estasi

Proprio all’indomani dell’annuncio sulla deadline per l’acquisto ufficiale dell’Everton, la famiglia Friedkin mette a segno un altro colpo

Per qualcuno è stata una mossa geniale. Per altri forse il momento storico avrebbe sconsigliato un’operazione finanziaria di siffatta portata, con un investimento che ha comportato l’acquisizione delle quota del 94,1% dell’ormai ex proprietario Farhad Moshiri. Di sicuro c’è una cosa. Se una famiglia che ha visto accrescere, nell’ultimo quadriennio, il suo patrimonio personale del 77%, si è impegnata nel mondo del calcio britannico, forse un motivo ci sarà. E sarà anche ben fondato, considerando gli incredibili numeri dei recenti successi finanziari.

Manca davvero poco all’ufficialità anche burocratica dell’acquisizione dell’Everton da parte di Dan Friedkin. Il club della Merseyside, vessato nella scorsa stagione dalla Football Association con una penalizzazione complessiva di 8 punti per violazioni acclarate del Fair Play Finanziario, passerà nelle mani degli americani tra circa due settimane, ma ovviamente alcune questioni di una certa impellenza sono state già affrontate.

A livello politico i Toffees hanno appoggiato il Manchester City nella battaglia legale contro la Premier League sulle regole delle transazioni con parti associate (APT) attualmente in vigore. A braccetto con Chelsea e Newcastle nel fungere da testimoni dei Citizens, ma in disaccordo con Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Brighton e West Ham che si sono schierati contro gli ‘Sky Blues’, l’Everton ha scelto da che parte stare. Una linea di condotta che sarà tale anche nell’immediato futuro.

Friedkin senza limiti: ok ai finanziamenti liberi

Il noto portale britannico ‘Footballinsider247.com‘ ha raccolto l’autorevole parere di Stefan Borson, ex consigliere finanziario proprio del Manchester City, che ha detto la sua sulle prospettive economico-finanziarie del club di Liverpool.

Secondo l’esperto, I Friedkin dovranno probabilmente affrontare alcuni problemi in termini di profitto e sostenibilità per qualche tempo a venire, ma il futuro si presenta roseo.

Sempre Borson ha infatti rivelato che l’Everton farà di tutto per far sì che le regole oggetto della protesta del City siano il più aperte possibile, in modo tale da consentire ai Friedkin di immettere denaro senza troppi vincoli. Ricapitalizzazione del club ed investimenti massicci per stare al passo con le big saranno il biglietto da visita con cui gli attuali proprietari della Roma si presenteranno ai loro nuovi tifosi d’Oltremanica.