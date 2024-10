Giuntoli infiamma Inter-Juve: nuovo scippo a Marotta

Giuntoli infiamma Juve-Inter: a pochi giorni dal derby d’Italia il dirigente bianconero è pronto allo scippo al collega nerazzurro. Colpaccio in Serie A

Il derby d’Italia si avvicina: Inter-Juve è in programma domenica pomeriggio a San Siro. Una sfida non adatta, come al solito, ai deboli di cuore. L’anno scorso la vittoria nerazzurra ha archiviato con largo anticipo la corsa scudetto, quest’anno, un’altra affermazione della squadra di Inzaghi, potrebbe ridimensionare del tutto la truppa di Motta, che un poco ridimensionata è uscita già dalla sfida contro lo Stoccarda in Champions League.

Una sfida che come al solito non ha un pronostico preciso: si sa, il match tra queste due formazioni potrebbe in qualunque momento regalare delle sorprese. E si sa anche che Inter e Juventus cercano di darsene di santa ragione anche sul mercato: da un lato c’è Marotta, presidente, dall’altro Giuntoli, direttore dell’area tecnica. Le schermaglie ci sono state tutti gli anni, l’ultimo ad esempio l’innesto di Cabal che sembrava destinato a Milano e invece ha preso in fretta e furia un treno per Torino. Insomma, tutti vogliono gli stessi giocatori. Qualche volta vince uno, qualche volta l’altro.

Giuntoli infiamma Juve-Inter: scippato Bernabè

Una sfida che si potrebbe ripresentare anche nella prossima finestra di mercato, a quanto pare: sì, perché c’è un elemento in Italia, cresciuto nel Barcellona e con un passato al Manchester City che sarebbe entrato anche nei radar bianconeri. L’Inter gli occhi addosso ce li ha messi da un poco di tempo, e alla corsa al centrocampista, secondo fichajes.net, si sarebbe iscritta anche la Juventus.

Parliamo di Berbabè, centrocampista spagnolo del Parma di Pecchia, che dopo aver dominato in Serie B lo scorso anno sta dimostrando tutto il proprio valore anche in Serie A nella stagione che da poco è iniziata. In mezzo al campo dà geometrie e detta legge, un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico degli emiliani, un giocatore duttile, uno di quelli che hanno ancora ampi margini di miglioramento. Secondo il portale spagnolo la Juventus avrebbe iniziato i sondaggi. Siamo sicuri che anche l’Inter lo ha fatto da diverso tempo. E le schermaglie continuano.