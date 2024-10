Infortunio e lesione UFFICIALE: salta anche Fiorentina-Roma

Infortunio e lesione UFFICIALE: il comunicato del club non lascia spazio a possibilità. Salta anche Fiorentina-Roma di domenica sera

Non c’è tregua per la Roma. Siamo entrati in quel momento dell’anno nel quale si gioca sempre: e nei prossimi diciotto giorni i giallorossi sosterranno sei partite. A partire da quella di domani sera contro la Dinamo Kiev.

Juric nella conferenza stampa di oggi ha detto chiaramente di voler vedere una squadra diversa da quella che ha visto nel corso delle ultime settimane. E ha anche annunciato che Mancini è febbricitante. Il difensore difficilmente sarà in campo domani sera: inutile rischiare visto che ormai anche Hummels sembra pronto quindi Juric, dietro, un po’ di scelta ce l’ha. Domenica poi i giallorossi andranno a giocare sul difficile campo della Fiorentina: anche i viola di Palladino, domani, giocheranno in Conference League. Ma devono fare i conti con un infortunio importante.

Infortunio e lesione UFFICIALE: Gudmundsson salta la Roma

Contro il Lecce nello scorso weekend si è fatto male Gudmundsson. E oggi l’islandese si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione. Ecco il comunicato della società toscana.

“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola”. C’è la lesione, quindi, e questo ovviamente mette fuori gioco uno dei migliori dentro la rosa di Palladino per il match non solo di domani ma soprattutto per la sfida di campionato in programma, come detto, domenica sera al Franchi.