Pre contratto con la Juventus, nuovo incubo: il bomber chiude il cerchio

Le ultime indiscrezioni di mercato rappresentano un intreccio importante in casa Roma e Juventus: così possono cambiare le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi scenari

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Dinamo Kiev, la Roma continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni dentro e fuori dal perimetro di gioco. Sebbene la priorità sia inevitabilmente rivolta alla sfera tecnica, infatti, i giallorossi stanno cominciando a scandagliare il terreno anche in vista dei nuovi, possibili intrecci in sede di calciomercato.

E non potrebbe essere altrimenti visto che questo primo scorcio di stagione ha portato in dote non poche indicazioni. Pur evidenziando diversi spunti molto interessanti soprattutto dalla cintola in su, i cronici errori in fase difensiva fino a questo momento hanno pregiudicato prestazioni nel complesso discrete o comunque non negative. Allo stesso tempo, però, la volontà di far rifiatare Artem Dovbyk potrebbe spingere la Roma ad avviare contatti importanti per la definizione della trattativa per il trasferimento in giallorosso di un nuovo attaccante. Se non nel breve periodo, sicuramente entro la prossima estate. Non è un caso, ad esempio, come uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dai capitolini porti dritti a Beto. L’attaccante dell’Everton, infatti, fino a questo momento non è riuscito a ritagliarsi con continuità un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico dei Toffees. Sebbene dall’Inghilterra trapelino notizie discordanti sulla questione, una cessione anticipata dell’ex attaccante dell’Udinese non rappresenta affatto un’ipotesi utopistica.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: l’intreccio Calvert Lewin-Beto scuote la Juventus

Ed è a quest’altezza che la situazione legata a Beto – sondato non solo dalla Roma, ma anche dalla Juventus – si intreccia in maniera profonda con quella che riguarda un altro calciatore accostato nelle ultime settimane ai bianconera. Ci stiamo riferendo a Dominic Calvert Lewin, legato ai Toffees da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Sebbene Broja sia ormai sulla via della guarigione, ipotizzare che l’Everton decida di privarsi a gennaio sia di Beto che di Calvert Lewin appare piuttosto complicato. Gli scenari, però, potrebbero cambiare se si sposta l’orizzonte di valutazione in avanti di qualche mese. Qualora il club inglese dovesse riuscire a trovare l’accordo con il suo bomber per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, infatti, potrebbe ‘ammorbidire’ la sua posizione sul fronte Beto. A tal proposito, secondo quanto riferito da Goodisonnews.com, l’Everton starebbe continuando a premere sull’acceleratore per riuscire a convincere l’attaccante inglese a rinnovare il suo contratto. Tuttavia, fino a questo momento i colloqui riguardanti la possibile permanenza di Calvert Lewin non hanno portato a sbocchi concreti. Ragion per cui – complice la sua situazione contrattuale – l’attaccante è ormai a ‘poche settimane dal poter concordare un accordo pre-contrattuale con un altro club’. Il che ha inevitabilmente animato gli interessi della Juventus, che spera ancora di poter far saltare il banco. L’intreccio tra la ‘Vecchia Signora’ e la Roma, dunque, è pronto ad irradiare un irresistibile effetto domino.