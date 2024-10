Roma, Totti provoca: non è ancora finita

L’ex Capitano giallorosso è tornato sull’argomento che ha scatenato la fantasia dei tifosi: c’è una condizione necessaria e sufficiente

Il sasso l’ha lanciato proprio lui nello stagno. Solo che ha avuto l’effetto di una specie di meteorite. Uno tsunami che ha catalizzato l’attenzione sulla sua figura, come se non fosse mai uscito da quell’attenzione mediatica che da sempre lo circonda. Inevitabile per uno come lui, autentica leggenda della storia giallorossa e del calcio italiano.

Non potevano non creare scalpore le parole pronunciate da Francesco Totti appena due giorni fa a margine di un evento organizzato da Betsson Sport, la società di scommesse e gioco d’azzardo on line di cui l’ex Capitano è testimonial.

“Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato. Ammetto che mi hanno fatto venire un po’ di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai“, aveva detto il ‘Pupone’, scatenando la fantasia di tifosi ed addetti ai lavori. Forse consapevole che la provocazione avrebbe avuto l’effetto di riaprire i discorsi su un possibile clamoroso ritorno in campo in Serie A – ma attenzione alle voci che vorrebbero proposte anche dall’Arabia Saudita e dagli USA, riferisce il ‘Corriere dello Sport’ – Totti ha rincarato la dose. Sempre a modo suo, con quelle battute che un po’ dicono anche la verità.

Il ritorno di Totti: la condizione posta dall’ex Capitano

Intercettato sul palco allestito all’Ara Pacis dove era presente, con Bernardo Corradi e l’amico nonché compagno di tante battaglie Gigi Di Biagio, ad un incontro sulla comunicazione nel calcio organizzato dalla Lega Serie A, l’ex numero 10 giallorosso è stato protagonista di un simpatico scambio di battute con l’ex centravanti della Lazio.

Stuzzicato da Corradi, che gli aveva fatto notare come Totti si fosse riferito ad entrambi con l’appellativo di ‘calciatori‘, quando invece si tratta evidentemente di ex, la leggenda romanista è tornato sull’argomento principe di questi giorni.

“Torno? Dipende dallo sponsor“, ha detto ridendo Totti alimentando il dibattito e stimolando anche, come effetto collaterale, la controversa reazioni dei tifosi giallorossi.

Se infatti da una parte è innegabile che il cuore di molti si sia riempito di gioia al’idea di rivedere in campo il loro idolo di una vita, dall’altra potrebbe serpeggiare un certo malcontento nell’eventualmente vedere, dopo una vita intera con la maglia della Roma, l’ex Capitano indossare un’altra casacca. A maggior ragione se questa fosse di una squadra italiana…