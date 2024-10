Tonali torna in Italia: destinazione choc

Il centrocampista azzurro, rientrato in campo poche settimane fa dopo aver scontato la squalifica, potrebbe tornare in Serie A

A volte ritornano. E a volte, tutto sommato, non hanno mai smesso di generare rimpianti dal posto lasciato un po’ a sorpresa non tanto tempo fa. Ceduto al Newcastle per la ragguardevole cifra di 64 milioni nell’estate del 2023 – una mossa che per il Milan ha significato l’avvio di una nuova politica sul mercato – Sandro Tonali può dire di esser sceso all’Inferno e di aver poi rivisto la luce. Che si è chiamata ritorno in campo dopo la squalifica di 10 mesi inflittagli per lo scandalo scommesse.

Protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia dei Magpies nell’agosto del 2023, nemmeno il tempo di diventare precocemente un idolo dei tifosi bianconeri, che subito il ciclone scommesse lo ha travolto. Dopo aver patteggiato con la Procura Federale una condanna che lo ha lasciato fuori da ogni competizione calcistica fino allo scorso settembre, il prodotto delle Giovanili del Brescia ha iniziato a riprendersi ciò che l’ingenuità, l’inesperienza e la depressione gli avevano tolto.

Riconquistata anche la maglia della Nazionale grazie alla fiducia riposta costantemente nelle sue capacità da parte di Luciano Spalletti, il centrocampista sta provando a riconquistarsi un ruolo importante anche nell’ambizioso club inglese. Le sirene di casa però risuonano sempre più assordanti. All’orizzonte spunta un’ipotesi a dir poco clamorosa.

Tonali torna a casa: il Milan ci crede

In un modo o nell’altro, il Milan ha fatto il suo dovere negli ultimi due impegni di campo tra campionato e Champions League. Nonostante Paulo Fonseca sia al centro di una continua bufera mediatica per via delle forti decisioni assunte su Rafael Leao – in panchina 90′ con l’Udinese, titolare ma sostituito al 60′ contro il Bruges in Europa – la squadra va. Ma forse alcuni dei problemi, soprattutto e non solo, nel rapporto coi tifosi, potrebbero essere sanati dal grande ritorno del figliol prodigo.

Già, perché dalla Spagna, in particolare dal portale ‘Fichajes.net‘, arriva un’indiscrezione di quelle capaci di far cadere dalla sedia i tifosi del Diavolo. Furlani ed Ibrahimovic starebbero pensando seriamente di intavolare una trattativa col Newcastle per il ritorno a casa del giocatore bresciano.

I rossoneri avrebbero anche il vantaggio di ricomprare il calciatore a cifre certamente inferiori a quelle incassate per una cessione che lasciò di stucco la piazza meneghina. Il centrocampista, rimasto molto legato al Milan, non ha mai fatto mistero di gradire un ritorno nella città che lo ha lanciato sul palcoscenico del grande calcio. Suggestione o affare reale, sarà solo il tempo a dare la sua intrigante sentenza.