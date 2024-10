Totti torna in Serie A: il club è stato svelato

Totti in Serie A, gran ritorno e annuncio: svelato il club della ripartenza dello storico capitano della Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

Come vi abbiamo riferito in giornata, Francesco Totti ha riacceso la curiosità dei tifosi con dichiarazioni che aprono la porta a un suo ritorno in campo. Durante un evento, Totti ha scherzato sul suo futuro, affermando: “Mi hanno chiamato da qualche club… E dipende dallo sponsor”. Parole che hanno generato speculazioni, ma anche interesse commerciale, poiché un eventuale ritorno si preannuncia come un affare da 100 milioni di euro complessivi in termini di sponsorizzazioni ed echi pubblicitari.

Dal punto di vista economico, la sua figura potrebbe portare enormi guadagni grazie a sponsorizzazioni, merchandising e diritti d’immagine. “Se dovessi giocare ancora non lo farei certo per la Roma, ma altrove”. Due club in particolare sono indicati come potenziali destinazioni, che vedrebbero Totti come un elemento chiave per rafforzare la propria visibilità e progetti di crescita.

Uno di questi è il Monza, che ha ambizioni di grande respiro e ha già investito su nomi importanti. Il Como, con un progetto più internazionale, potrebbe, invece, usare Totti come leva per incrementare la propria visibilità sia in Italia che all’estero. Questi club potrebbero essere destinazioni ideali per un’operazione che non riguarderebbe solo il campo, ma anche le strategie di marketing.

Totti in Serie A, dal Monza al Como: l’annuncio spiega tutto

Il ritorno di Totti non sarebbe dunque un semplice ritorno romantico, ma una vera opportunità economica. La sua personalità e il suo carisma attirano non solo l’attenzione dei tifosi, ma anche quella degli investitori, rendendo un’eventuale firma un affare di grande importanza sia sul piano sportivo che commerciale. I prossimi mesi chiariranno se questo sogno, per ora solo immaginato, potrà davvero trasformarsi in realtà.

Ad approfondire la questione è stato Cesare Casiraghi, uno dei maggiori pubblicitari italiani, che ha così parlato ad Androkonos. “Totti in campo? Non sono un classico ct della nazionale, quindi non saprei quale apporto potrebbe dare in campo una superstar come lui, ma sicuramente migliorerebbe la visibilità globale del club. Questo significherebbe decine di milioni di euro in sponsorizzazioni”.

A ciò si è aggiunta la disambiguazione di Davide Ciliberti, spin doctor della Purle and Noise, società di comunicazione. Sulla questione Totti e ritorno in Serie A, così Ciliberti. “Lo vedrei perfetto per un club minore di Serie A. In primis, direi che il Monza potrebbe essere una realtà ideale: è una squadra che si sta dando molto da fare sul piano dell’immagine e sarebbe anche più agevole da un punto di vista emotivo, dal momento che la ex moglie, Ilary Blasi, non lavora più per Mediaset”.

Ancora, poi, Ciliberti, sullo scenario Como: “Oltre alla fantastica ricchezza, la proprietà vanta una forma mentis decisamente votata al marketing: aprirebbero al club tutta la platea del mondo orientale“. Insomma, in attesa di eventuali responsi dal campo, la certezza aprioristica di vedere un Totti poter fare la differenza anche a 48 anni suonati parrebbe essere ben condivisa e accettata, almeno sul piano economico e di immagine.