Zirzkee torna in Serie A: ha già detto sì

Giungono aggiornamenti sulla chiacchierata situazione di Joshua Zirkzee allo United, da cui il bomber olandese potrebbe staccarsi prima del previsto

Il calciomercato invernale si preannuncia una nuova ghiotta occasione per sparigliare ulteriormente le carte già confuse attualmente in gioco nella massima lega italiana, dove le gerarchie stabilite nel corso della stagione 23/24 parrebbero essere state violentemente ribaltate dalle rivoluzioni compiute nel corso dell’estate.

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, come manifestato chiaramente nel corso della combattuta sfida con la Roma di Ivan Juric, ha certamente perso quella strabiliante efficacia manifestata lo scorso anno, durante il quale, anche in quei momenti in cui la Juve di Massimiliano Allegri appariva vicina sul piano prettamente numerico, la sensazione era che non vi fosse alcuna reale partita da giocare.

Quest’anno, al contrario, Juventus e Napoli parrebbero aver compiuto efficacemente le proprie ristrutturazioni interne e, difatti, la lotta per lo scudetto appare tutt’altro che scontata. Tuttavia, se il Napoli di Conte e l’Inter di Inzaghi appaiono oramai come delle certezze, la Vecchia Signora di Motta potrebbe risultare ancora un’incognita, soprattutto per quanto concerne la fase offensiva.

Quello che sembrava essere il fiore all’occhiello dell’organizzazione tattica di Motta è in realtà l’aspetto più chiacchierato e discusso a Torino, dove le chiacchiere in merito al possibile trasferimento in prestito di Joshua Zirkzee sembrerebbero acuirsi con il passare delle ore.

Zirkzee e le prese in giro dei tifosi inglesi: la risposta sui social

Portare alla Continassa un vice Vlahovic entro il 31 gennaio risulta una priorità a cui prestare particolare attenzione per un duplice motivo: da una parte la necessità di far rifiatare il bomber serbo nei numerosi appuntamenti che attendono i bianconeri, dall’altra la volontà da parte di Motta di conquistare nuove opzioni sul piano squisitamente tattico.

In tal senso il possibile approdo di Zirkzee permetterebbe all’ex centrocampista dell’Inter di ritrovare quella particolare alchimia sperimentata lo scorso anno a Bologna, dove la capacità di Zirkzee di dialogare con i compagni di reparto e cucire il gioco con il centrocampo aveva impreziosito concretamente la fase offensiva dei rossoblu.

Nel corso delle ultime ore lo stesso Zirkzee – il quale, come riportato ieri, parrebbe interessato a sbarcare a Torino in prestito già a partire da gennaio, a causa delle difficoltà incontrare allo United di Ten Hag – ha testimoniato una particolare autoironia nei confronti delle critiche ricevute dai tifosi dei Red Devils.

L’ex numero 9,5 del Bologna ha infatti messo mi piace ad un Reel su Instagram in cui veniva rimarcata ironicamente la sua tendenza ad abbassarsi molto rispetto alla posizione che spetterebbe ad un centravanti, ovvero proprio quella caratteristica che potrebbe risultare fondamentale a Thiago Motta per legare con maggior efficacia la fase di impostazione a quella realizzativa.