Accordo choc prima della Juve: Inzaghi lascia l’Inter

Accordo choc prima della Juve: Simone Inzaghi lascia l’Inter. Avrebbe già incontrato i nuovo dirigenti. Ecco la situazione che si sta creando

Simone Inzaghi, la scorsa estate, ha firmato un rinnovo contrattuale con l’Inter fino al 2026 a 6,5milioni di euro all’anno come stipendio. Insomma, un bel adeguamento per il tecnico nerazzurro che domenica sera ha l’occasione di vincere contro la Juventus – che è in difficoltà – e allungare in classifica. Insomma, tutto molto bello.

Anche perché, nella serata di ieri, è anche arrivata la seconda vittoria in Champions League sul campo del Young Boys. Una vittoria importante che ha rimesso in carreggiata nella classifica la squadra milanese. Ma ci sono delle ombre sul futuro di Inzaghi, almeno secondo le voci che sono state riportate da interlive.it – che cita fonti inglesi – visto che l’allenatore, e questa non è una novità, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Normale, fino a qui, soprattutto andando a vedere la situazione che c’è dentro i Red Devils. Non è normale, forse, però, quelle che sono le novità sulla questione.

Si parla già di un doppio incontro, in video conferenza, con i dirigenti della squadra inglese che sono convinti di volere Inzaghi per la prossima stagione. Due faccia a faccia nei quali, il board dello United, avrebbe messo nero su bianco i propri obiettivi e soprattutto avrebbe detto che il budget per rinforzare la rosa sarebbe quasi illimitato.

E in tutto questo ci sarebbe, com’è ovvio, anche un allettante proposta economica con un ingaggio triennale per iniziare a mettere le basi per un lungo futuro insieme. Qualora l’Inter non dovesse raggiungere gli obiettivi in questa stagione, allora un addio alla fine dell’anno si potrebbe davvero concretizzare. E diciamo serenamente che questo non è il miglior avvicinamento alle prossime sfide nerazzurre in campionato: il derby d’Italia, la partita più sentite da entrambe le tifoserie, è alle porte.