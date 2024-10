Addio Inter dopo lo ‘scambio’ a centrocampo: Nicolò Barella al centro di una scelta di calciomercato dal sapore clamoroso.

Il recente momento dell’Inter è piuttosto positivo, con la squadra che ha mostrato continuità di risultati sia in campionato che in Europa. Tuttavia, mentre i nerazzurri si concentrano sulle sfide presenti, una potenziale minaccia si profila all’orizzonte: l’interesse del per Nicolò Barella.

Le avances, come riferiscono dall’estero, arrivano dal Real Madrid: la squadra di Carlo Ancelotti ha vissuto un inizio di stagione difficile, soprattutto dopo la partenza di Toni Kroos, il cui addio ha creato un vuoto in mezzo al campo che i Blancos faticano a colmare. Il Real Madrid ha provato a cercare soluzioni interne, ma i risultati non sono stati soddisfacenti. L’assenza di Kroos ha evidenziato la necessità di un regista che sappia controllare il gioco e distribuire palloni con precisione. Rodri, uno dei candidati ideali per sostituirlo, è stato escluso a causa di un infortunio che ha reso impossibile il suo ingaggio.

Barella al Real Madrid: ‘scambio’ a centrocampo già segnato

In questo contesto, la dirigenza madrilena ha iniziato a valutare altre opzioni, tra cui Zubimendi e Samuele Ricci. Tuttavia, Nicolò Barella è uno dei nomi che più piace ai piani alti del club spagnolo. Barella rappresenta il prototipo di centrocampista di cui il Real Madrid ha bisogno: dinamico, intelligente tatticamente e capace di gestire il ritmo della partita.

Il suo valore di mercato è attualmente stimato attorno agli 80 milioni di euro, ma l’Inter lo ha blindato con un contratto fino al 2029. L’acquisto di Barella potrebbe facilmente raggiungere i 100 milioni, una cifra che rende difficile l’operazione, a meno che non venga inclusa una contropartita tecnica.

Nonostante le difficoltà, il Real Madrid potrebbe tentare l’assalto qualora decidesse di vendere Tchouaméni, il cui valore si aggira sugli 80 milioni di euro. In questo modo, Florentino Pérez avrebbe le risorse necessarie per portare Barella a Madrid, anche se l’italiano sembra felice all’Inter. Una sorta di Tchouameni fuori e Barella in, dal sapore di ‘scambio’ a centrocampo, come riferiscono le penne de El Gol Digital.