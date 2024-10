Bomba in Serie A dopo l’annuncio ufficiale: torna Chiesa

Clamorose indiscrezioni di calciomercato sul fronte Federico Chiesa: la Roma vigilia ma non è la sola in Serie A

Pesanti come un macigno, le dichiarazioni di Arne Slot alla vigilia di Lipsia-Liverpool hanno aperto un acceso dibattito su Federico Chiesa, in Inghilterra, ma non solo. L’allenatore olandese ha praticamente fatto capire che l’intensità del calcio britannico mal si addice alle caratteristiche fisiche e tecniche dell’ex Juventus, almeno fin quando non sarà in grado di rimettersi in condizione al 100% dopo aver vissuto un precampionato da fuori rosa con i bianconeri.

Acquistato a prezzo di saldo dai ‘Reds’, l’ala ha disputato appena 78 minuti in questa stagione e, per stessa ammissione del suo tecnico, fatica ad allenarsi con continuità in questo avvio di stagione. L’allarme Chiesa è risuonato forte in Gran Bretagna, ma la sua eco si è fatta sentire anche in Italia, dove diverse squadre di Serie A sono pronte a monitorare la situazione in vista del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Roma, tentazione Chiesa e sfida in Serie A

Seguito dalla Roma la scorsa estate, il giocatore secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe tornare di moda a gennaio nel caso in cui il Liverpool dovesse decidere di cederlo in prestito e di pagare almeno in parte il suo lauto stipendio. I giallorossi, tuttavia, non sono l’unico club italiano che sta pensando di studiare la situazione.

Complice un rendimento di Rafa Leao decisamente al di sotto delle aspettative, anche il Milan potrebbe tornare alla carica a gennaio. Il giocatore, dal canto suo, non vedrebbe di cattivo occhio un ritorno in Italia, anche se è convinto di poter riuscire a vincere la propria sfida e dimostrare di essere un giocatore da Premier League. Proprio per questo, una cessione in prestito può essere vista come una soluzione ideale per il momento. Allo stato attuale dell’arte, né i rossoneri né i giallorossi hanno mossi passi ufficiali, ma la situazione Chiesa andrà monitorata con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane.