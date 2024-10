Bufera arbitri prima di Inter-Juve: il reclamo è UFFICIALE

A pochi giorni dalla super sfida di San Siro, il mondo arbitrale è scosso dal reclamo ufficiale presentato dal club

Non certo un periodo positivo, date le tante ed in alcuni casi fondate proteste, quello attraversato dalla classe arbitrale italiana. Nelle ultime settimane, anche prima della sosta, le polemiche hanno letteralmente monopolizzato i social e le prime pagine dei giornali.

Dai tre rigori concessi a Firenze, passando per il discusso doppio giallo a Francisco Conceiçao in Juve-Cagliari, per finire coi casi riscontrati in Milan-Udinese, Juve-Lazio ed Inter-Roma, i fischietti sono letteralmente nella bufera.

Come se non bastasse, alle porte, domenica 27 ottobre, c’è Inter-Juve: una gara che tradizionalmente riserva delle proteste che spesso vanno oltre il commento tecnico della sfida. Che, nemmeno a dirlo, è di importanza vitale per le due rivali.

Ebbene a pochi giorni dallo scontro diretto del ‘Meazza’, due arbitri internazionali impegnati nel mercoledì di Champions l’avrebbero combinata davvero grossa. Al punto tale che quelli che sono stati definiti ‘errori che hanno cambiato in modo determinante l’andamento del match’ sono stati oggetto di un reclamo ufficiale.

Si tratta di un’azione con pochi precedenti giuridici, visto che la società spagnola ha sporto il suo ricorso contro l’omologazione del risultato finale.

Atletico Madrid su tutte le furie contro Guida e Pairetto

Fermi sul risultato di 1-1 quando mancavano 15 minuti abbondanti alla fine della contesa, Atletico Madrid e Lille hanno incassato con umori ben diversi la decisione arbitrale di Marco Guida di concedere un penalty a favore della squadra ospite. Il fischietto italiano, dopo aver rivisto l’azione al VAR coordinato da Pairetto, ha optato per la massima punizione, avendo rilevato un fallo di mano di Koke che però, dopo la riproposizione delle immagini in TV, è apparso preceduto da un’infrazione del francese André.

Il rigore, poi realizzato da Jonathan David, ha indirizzato la gara dalla parte dei francesi, che poi hanno chiuso i conti con un altro gol dell’oggetto del desiderio di tanti club italiani.

L’episodio, già contestatissimo dal sempre caldo pubblico del ‘Metropolitano’, non è andato giù ai vertici dei Colchoneros. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato la notizia del reclamo ufficiale presentato dall’Atletico Madrid alla UEFA contro l’omologazione del risultato finale.

“Il rigore è stato inventato”, ha detto il club spagnolo. Col tecnico Diego Simeone che ha poi rincarato la dose: “Speriamo trovino qualcosa per giustificare la decisione. Perché prima l’arbitro ha detto che c’era un fallo di mano e poi che c’era un fallo di Koke. Non lo so, l’arbitro ha detto fallo di mano, ma alla fine non so cosa abbia fischiato“, ha concluso.