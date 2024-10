Calciomercato Roma, fuori rosa e addio gratis | ASRL

La Roma resta una delle società più attive in sede di calciomercato, sia per gennaio, sia per l’estate del 2025

Alle prese con un calendario a dir poco complicato da qui a fine anno, la Roma domani affronterà la Dinamo Kiev in una sfida che, in caso di mancata vittoria, potrebbe già rivelarsi decisiva per la mancata qualificazione tra le prime otto classificate del mega girone. Con un solo punto conquistato nelle prime due giornate, attualmente la squadra giallorossa è addirittura fuori dalla zona playoff. Una situazione inaccettabile per una squadra reduce da due semifinali e una finale conquistata nelle ultime tre Europa League disputate.

Come se non bastasse, c’è da convivere con il decimo posto in classifica in Serie A, con appena 10 punti conquistati e 8 gol realizzati in 8 giornate. Un bottino a dir poco magro che, oltre a far finire sulla graticola Ivan Juric, ha evidenziato ancora una volta le tante lacune presenti nella rosa romanista, nonostante i quasi 120 milioni di euro sborsati dai Friedkin la scorsa estate. Una cifra che Florent Ghisolfi non ha speso sempre nel migliore dei modi, considerando che l’unico nuovo acquisto titolare inamovibile è Artem Dovbyk.

Calciomercato Roma, firma gratis: non gioca più

Una delle poche garanzie dell’allenatore e dei tifosi romanisti è senza dubbio Mile Svilar. In attesa che giungano novità incoraggianti sul rinnovo contrattuale, la Roma si gode il proprio gioiello che, fino ad ora, ha disputato tutte le partite ufficiali, relegando alla panchina fissa il nuovo arrivato Mathew Ryan. In scadenza il 30 giugno del 2025, il portiere australiano ha perso la titolarità anche con la nazionale e difficilmente verrà confermato in giallorosso al termine della stagione.

Non a caso, secondo quanto appreso da Asromalive.it, la dirigenza romanista non ha del tutto perso di vista Arnaud Bodart. La scorsa estate, Ghisolfi aveva raggiunto un accordo con il portiere, ma il suo approdo nella Capitale è sfumato a causa delle elevate richieste dello Standard Liegi. In scadenza a giugno, il 26enne belga attualmente non ha rinnovato il proprio contratto con il club che, nel frattempo, lo ha praticamente messo fuori dal progetto, facendolo allenare con la squadra, ma senza fargli prendere parte alle sedute tattiche e di preparazione delle partite. Un separato in casa, dunque, la cui situazione continua ad essere monitorata a Trigoria, soprattuto qualora non dovesse trovare una nuova squadra a gennaio.