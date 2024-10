Calciomercato Roma, taglio ‘ufficiale’ e primo colpo di gennaio

In casa Roma, in attesa della gara di questa sera contro la Dinamo Kiev, bisogna registrare una ‘novità’ di calciomercato.

La Roma, una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, ha perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. La rete decisiva è stata realizzata nella ripresa da Lautaro Martinez che, però, è stato aiutato dagli errori grossolani di Nicola Zalewski e Celik .

Il team capitolo, nonostante qualche occasione creata, è stato molto criticato per la prestazione fornita contro l’Inter, visto che è sembrato essere slegato per l’intera durata del match. Archiviato il ko contro la ‘Beneamata’, per la Roma di Ivan Juric è tempo di scendere di nuovo in campo.

I giallorossi, infatti, giocheranno questa sera allo Stadio Olimpico contro la Dinamo Kiev per la terza giornata dell’edizione di quest’anno dell’Europa League. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna segnalare un retroscena di calciomercato che riguarda proprio la Roma di Ivan Juric.

Calciomercato Roma, l’arrivo di Beto dell’Everton è quotato solamente a 3.50

Secondo le quote di ‘Sisal.it’, infatti, Beto dell’Everton potrebbe diventare a gennaio un giocatore della squadra capitolina. Il passaggio dell’ex Udinese nella Roma, di fatto, è quotato ‘solo’ a 3.50. Mentre nelle scorse settimane tale operazione di calciomercato era bancata ad una quota più alta.

Il possibile passaggio di Beto alla Roma, ovviamente, sarebbe favorito dal fatto che i Friedkin sono diventati da poco anche i proprietari dell’Everton. L’ex Udinese, dunque, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dovbyk.