La carezza di Juric al suo gioiello: “È un talento incredibile”

Roma, le parole di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della sfida vinta dai giallorossi a fatica contro la Dinamo Kiev

Pur riuscendo a conquistare i tre punti con grande fatica, la Roma è riuscita comunque a battere la Dinamo Kiev, muovendo una classifica che si era fatta particolarmente pericolosa per gli uomini di Juric. A decidere la contesa è stato – come al solito – il sigillo di Artem Dovbyk, abile a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport negli istanti immediatamente successi al triplice fischio, il tecnico della Roma Ivan Juric guarda il bicchiere mezzo pieno, pur soffermandosi anche sulle difficoltà riscontrate dalla sua squadra: “Ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta e altri un po’ meno, ma ad ogni modo abbiamo strameritato la vittoria. Le Fée può fare molto meglio, tuttavia è intelligente e sensibile: mi piace tanto. Hummels lo vedo nella posizione di Ndicka che attualmente è in vantaggio, sta facendo bene. Anche Hummels avrà le sue occasioni, si tratta di un grande professionista”.

Roma-Dinamo Kiev, Juric: “Baldanzi è uno che punta la porta, ma fa anche una grande fase difensiva”

Juric ha poi continuato la sua disamina, spendendo parole importanti non solo per Baldanzi, ma anche per Pisilli: “Baldanzi è uno che va dritto e punta la porta, fa pure una grande fase difensiva. Abbiamo tanti giovani che mi stanno dando grandi soddisfazioni. Pisilli è un talento incredibile, può migliorare, a volte corre troppo ma mi piace allenarlo perché abbina talento e umiltà”.

Fornendo un giudizio sulla capacità di riaggressione della sua squadra, Juric ha rivelato: “Nel momento in cui rubi palla, è il momento ideale per colpire l’avversario: ma in questo tipo di situazioni non siamo ancora lucidi. Ci lavoreremo per provare a migliorare”.