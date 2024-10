Partita sospesa, UFFICIALE: nuovo scandalo arbitrale

Emergono nuove spiacevoli notizie in merito ad un episodio che ha visto protagonsita un arbitro. Il match in questione è stato sospeso

Nel corso delle prime giornate di Serie A il livore e la frustrazione di tifosi e appassionati nei confronti della direzione arbitrale sembrerebbe essersi ulteriormente acuita e, difatti, la sensazione è che non vi possa essere un singolo weekend scevro da polemiche su plateali errori arbitrali o presunti tali.

Buona parte della polemica che le tifoserie mettono in campo quotidianamente sui social vede come oggetto di discussione principale la gestione dei match da parte dei direttori di gara in campo e, soprattutto, da parte degli arbitri addetti alla sala VAR.

Al contrario di quello che l’Associazione Italiana Arbitri, la FIFA e la FIGC avrebbero immaginato, appare evidente come la tecnologia del VAR contribuisca ad acuire ulteriormente lo scontento del tifoso in caso di chiaro errore, poiché, secondo logica, la presenza della tecnologia sulla carta dovrebbe impedire alla base la presenza di una svista grossolana.

Arbitro aggredito nello spogliatoio: gara sospesa

Intanto, mentre la questione arbitrale sembra dunque destinata a caratterizzare senza soluzione di continuità la massima lega italiana e il suo svolgimento, emergono nuove clamorose notizie sulla sospensione di una partita.

Se la contestazione a parole (sempre che queste siano prive di insulti) risulta sempre legittima e impossibile da contestare, quella fisica è certamente un tema da affrontare con la massima attenzione. I rettangoli verdi della penisola non sono certamente nuovi ad aggressioni agli arbitri, soprattutto in campo e leghe minori.

È infatti nel corso dell’intervallo della partita di Prima Categoria tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia – gli ospiti erano in vantaggio per 3 a 0 al termine della prima frazione – che l’arbtitro centrale sarebbe stato afferrato al collo. Un gesto che avrebbe causato l’immediata sospensione della partita, anche e soprattutto per via dell’assenza di Forze dell’Ordine all’interno dell’impianto.