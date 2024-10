Recupero lampo per Fiorentina-Roma: fiato sospeso e annuncio UFFICIALE

Le parole del tecnico a pochi giorni da Fiorentina-Roma possono cambiare in maniera clamorosa le carte in tavola: ecco cosa sta succedendo

Contava tornare alla vittoria e alla fine i tre punti sono arrivati. Benché non ancora ‘guarita’, la Roma è ritornata al successo battendo l’Olimpico la Dinamo Kiev con uno striminzito 1-0. Sono sicuramente tanti i temi portati in dote da una gara nella quale i giallorossi hanno riscontrato non poche difficoltà a chiudere l’incontro, che di fatto è stata lasciato aperto ad ogni possibile scenario fino al triplice fischio.

La sterilità offensiva – mitigata soltanto dal costante apporto in termini realizzativi di Artem Dovbyk – è sicuramente uno dei problemi che Juric si porterà dietro anche a ridosso della prossima sfida di campionato. I giallorossi, infatti, sono attesi dal delicato confronto del ‘Franchi’ contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. A tal proposito, restando in tema attaccanti, non sono passate inosservate le parole con le quali il tecnico dei Viola ha passato in rassegna le condizioni di Moise Kean, uscito anzitempo nella sfida contro il Lecce che ha visto i gigliati imporsi sui salentini con una rotonda vittoria.

Fiorentina-Roma, Palladino: “Mi auguro che Kean possa recuperare”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo il poker rifilato al St. Gallen, Palladino ha infatti risposto anche una domanda relativa al percorso di recupero di Kean, che contro il Lecce ha rimediato una botta alla caviglia sinistra che, però, potrebbe non impedire all’ex attaccante della Juventus di essere arruolatile per il match con la Roma.

Di seguito la chiosa di Palladino: “Ho un grande staff medico e mi auguro che Kean possa essere disponibile per la Roma. Ad ogni modo non è facile perché ha preso una bella botta a Lecce, ci proviamo. Se non dovesse farcela, comunque, abbiamo delle valide alternative: quindi sono tranquillo”.