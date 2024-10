Roma, Alessio Manieri alza la voce: “Questa cosa è scandalosa”

Roma, le parole di Alessio Manieri ha analizzato la vittoria ottenuta dai giallorossi ai danni della Dinamo Kiev

Non riuscendo a chiudere la gara alla quale avrebbe potuto e dovuto mettere il lucchetto definitivo nel secondo tempo, la Roma porta comunque a casa tre punti importanti battendo la Dinamo Kiev per 1-0. Al di là dell’importanza del successo, però, la prestazione dei giallorossi soprattutto nella prima frazione di gioco è stata alquanto problematica.

Anche a causa delle scelte di formazioni di Juric, la squadra ha faticato e non poco a dare impulso ad una manovra che a lungo ha fatto leva esclusivamente sulle giocate dei singoli. Troppo poco per una compagine ancora a caccia di un’identità definitiva anche alla luce del periodo di forma tutt’altro che smagliante. A commentare la prestazione tutt’altro che entusiasmante fornita dalla Roma all’Olimpico – tra gli altri – è stato anche Alessio Manieri. ‘Daje Ale’ non ha lesinato critiche ad una squadra che appare lenta ed involuta. Inoltre, a finire sotto la lente di ingrandimento sono state anche alcune scelte di Juric che, ad esempio, ha deciso di non gettare nella mischia Hummels, benché il tedesco sia stato fatto scaldare per molti minuti.

La Roma continua a non convincere, Manieri ad ASRL: “Vittoria che allunga l’agonia”

Di seguito il contenuto dell’intervento rilasciato da Alessio Manieri ad asromalive.it: “Roma veramente brutta nel primo tempo dove non meritava il vantaggio. Nel secondo tempo un po’ meglio soprattutto quando entrano Dybala e Pellegrini con cui si vede la differenza e le qualità dei calciatori. Trovo scandaloso aver fatto scaldare 40 minuti in panchina Hummels, non averlo fatto giocare contro la Dinamo Kiev. Non so quando può giocare a questo punto: se si fa male un difensore, come facciamo? Così Hummels lo perdi. Stiamo parlando di un campione”.

Da qui la chiosa definitiva di Manieri, tutt’altro che soddisfatto della prestazione fornita dai giallorossi: “Ad ogni modo Roma vergognosa, che ha giocato contro la Dinamo Kiev B, vincendo meritatamente ma anche gli ucraini hanno avuto le loro occasioni. Secondo me è stata una vittoria che allunga l’agonia”.