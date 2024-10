Serie A, UFFICIALE: partita rinviata per l’emergenza maltempo

Serie A, emergenza maltempo e partita rinviata. La decisione è già UFFICIALE: ecco gli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi giorni, il maltempo ha imperversato su gran parte dell’Italia, colpendo duramente varie regioni, con Bologna tra le più danneggiate. Piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diverse aree della città, mettendo sotto pressione sia le infrastrutture locali che la popolazione. La città ha subito interruzioni elettriche e disagi nei trasporti, con le autorità locali impegnate in operazioni di emergenza per fronteggiare la situazione critica.

In questo scenario di emergenza climatica, un evento atteso da molti, la partita di Serie A tra Bologna e Milan, ha subito le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche. La sfida, originariamente programmata per sabato alle 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara, avrebbe dovuto radunare migliaia di tifosi da tutta Italia.

Bologna-Milan rinviata, UFFICIALE: gli ultimi aggiornamenti

Tuttavia, il peggioramento del meteo e il rischio di ulteriori temporali hanno sollevato preoccupazioni tra le autorità. Dopo attente consultazioni con il questore e il prefetto, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha deciso di prendere una misura precauzionale, firmando un’ordinanza che ordina la sospensione della partita.

Questa decisione, seppur difficile, è stata motivata dall’urgenza di tutelare la sicurezza pubblica e dalle difficoltà logistiche legate agli allagamenti che hanno colpito le zone circostanti lo stadio. L’area di via Saffi, una delle più vicine all’impianto sportivo, è stata fortemente danneggiata, con strade e strutture invase dall’acqua a causa della piena del torrente Ravone.

L’evento sportivo, che avrebbe potuto portare circa 35.000 spettatori allo stadio, è stato dunque rimandato per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico e per facilitare le operazioni di soccorso e ripristino delle infrastrutture cittadine. Le autorità locali hanno ritenuto prioritario concentrare gli sforzi nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel ripristinare la normalità nelle aree colpite.