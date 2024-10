Chiesa alla Roma: il Liverpool ha già deciso

La Roma giocherà domenica contro la Fiorentina, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche Chiesa.

Dopo aver perso lo scontro diretto di domenica scorsa contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, la Roma dato un segnale di ripresa. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri sera allo Stadio Olimpico la Dinamo Kiev nella terza giornata dell’edizione di quest’anno dell’Europa League.

Il gol decisivo, ‘ovviamente’, è stato realizzato da Artem Dovbyk, bravo a realizzare un calcio di rigore procurato da Baldanzi. La Roma non ha brillato contro la Dinamo Kiev, ma ha sicuramente meritato il successo finale. I giallorossi, infatti, hanno mostrato anche alcuni miglioramenti.

Archiviato il match di Europa League contro la Dinamo Kiev, di fatto, per la Roma è già tempo di pensare al campionato. Domenica prossima, infatti, il team capitolino di scena all’Artemio Franchi per giocare contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli uomini di Raffaele Palladino, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, il Liverpool non vuole cedere Chiesa in prestito: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘teamtalk.com’, infatti, Federico Chiesa non dovrebbe lasciare il Liverpool nel mese di gennaio. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di una possibile cessione in prestito dell’ex Juve, visto che ha giocato fino a questo momento appena 18 minuti con i ‘Reds’.

La Roma e l’Inter, di fatto, sono sicuramente su Federico Chiesa che, però, non si dovrebbe muovere da Liverpool. Il club inglese, oltre all’ex Juve, sta pensando infatti di prendere anche un altro giocatore per sostituire Salah, il quale lascerà il team inglese nella prossima sessione di calciomercato.