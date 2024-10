Juve tradita a scoppio ritardato: blitz Marotta per gennaio

Juventus tradita: blitz gennaio per Marotta. Il colpo arriva a scoppio ritardato ma la vendetta prima del big match di San Siro è servita

A quanto pare un ritorno di Chiesa in Serie A diventa sempre più probabile. Anche perché le parole di Slot, alla vigilia della gara di Champions League, non è che lascino troppo spazio a interpretazioni di sorta: “Indietro rispetto ai ritmi della Premier” ha detto l’allenatore che ha preso il posto di Klopp. Ecco perché Chiesa non gioca con continuità.

Dopo aver lasciato la Juventus la scorsa estate – e ricordiamo come il giocatore fosse stato accostato anche con una certa insistenza alla Roma -, Chiesa si è trasferito al Liverpool convinto di poter trovare quello spazio che Thiago Motta non gli avrebbe garantito. Niente da fare, per ora: una situazione che rischia di compromettere anche un suo ritorno in pianta stabile in nazionale. Spalletti è uno che non guarda in faccia a nessuno, viene chiamato chi gioca e chi merita la maglia. E il rischio che Federico possa rimanere fuori dal giro è abbastanza alto.

Juventus tradita: Chiesa all’Inter a gennaio

Già nei giorni scorsi, così come vi abbiamo riportato noi di Asromalive.it, è venuta fuori un’indiscrezione di un possibile ritorno in Serie A di Chiesa: si parlava di Roma, appunto, che non lo hai mai perso di vista, e di Milan. Entrambe ovviamente lo potrebbero accogliere in prestito per fargli vedere il campo con una certa regolarità nel corso della seconda parte di stagione.

Ma non è finita qui, ovviamente: perché secondo quanto scritto da fichajes.net nelle scorse ore, alle due squadre citate prima si potrebbe aggiungere anche l’Inter: Marotta, visto che Chiesa con la Juventus aveva un contratto in scadenza nell’estate del 2025, sognava di prenderlo a parametro zero. Poi ha capito che i bianconeri volevano cederlo per monetizzare qualcosa e si è fatto da parte. Ma vedendo quelli che sono i problemi lì davanti della squadra di Inzaghi (Arnautovic e Correa non garantiscono né prestazioni e nemmeno condizioni fisiche sempre al cento per cento), ci potrebbe fare un pensiero nei prossimi mesi per cercare di rivincere lo scudetto e andare avanti il più possibile in Europa. Sempre in prestito, ovviamente.