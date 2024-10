Convocati Roma, UFFICIALE: sciolto il dubbio Soulé

Da pochi istanti la Roma ha provveduto a diramare la lista dei convocati in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domani sera allo stadio ‘Artemio Franchi’

Una partire da non fallire per provare a lanciare nuovi segnali di risveglio. Archiviato il match di Europa League contro la Dinamo Kiev – che ha visto la Roma portare a casa il risultato con grande sofferenza soprattutto nella prima frazione di gioco – i giallorossi si preparano alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

L’obiettivo della compagine di Juric è quello di risollevare la china, dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle ultime due uscite di campionato contro Monza e Inter. Come annunciato da Juric nella conferenza stampa di presentazione al match, l’unico dubbio sostanziale riguardava la presenza o meno nei convocati di Matias Soulé: l’argentino ha smaltito i postumi dell’attacco influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi ed è regolarmente presente. Nella lista dei convocati – come già anticipato dallo stesso tecnico giallorosso – figura regolarmente anche Gianluca Mancini, che si candida ad una maglia da titolare di un pacchetto difensivo che dovrebbe essere completato da Ndicka ed Angelino. A meno di colpi di scena improvvisi, infatti, Hummels dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Intanto, ecco la lista completa dei giocatori della Roma a disposizione per la trasferta di Firenze:

PORTIERI: Marin, Ryan, Svilar

DIFENSORI: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré

CENTROCAMPISTI: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saud, Zalewski

ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé