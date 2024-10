Dalla Juventus all’Inter, cala il sipario. Svolta e firma gratis e nessuna possibilità di inserimento per le italiane. Ecco la situazione

Senza dubbio è l’uomo del momento, soprattutto dopo la notizia che tutte le pretendenti aspettavano: la sua decisione di non rinnovare quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione che gli permetterà di firmare un nuovo accordo sicuramente a cifre superiori di quanto, forse, avrebbe potuto chiedere.

E per non farsi mancare nulla ha deciso di timbrare una doppietta in Champions League nella settimana che si sta concludendo per dimostrare a tutta Europa che può ambire a qualcosa di importante. David del Lille è l’uomo più chiacchierato, quell’attaccante libero da vincoli tra pochissimo tempo e che essendo uno che la porta la vede davvero, fa gola a moltissimi club.

Dalla Juve all’Inter, il Barcellona ha scelto David

David nel corso degli ultimi giorni e non solo è stato accostato con una certa insistenza anche a Juventus e Inter. Soprattutto i bianconeri, anche per via di un rinnovo che al momento appare difficile di Vlahovic, ci hanno messo gli occhi addosso da diverso tempo sperando di poter anticipare la forte concorrenza che c’è sul giocatore.

Non sarà facile, perché nella lunga lista delle squadre pretendenti secondo le informazioni che sono state riportate da El Nacional ci sarebbe finito anche il Barcellona. I catalani devono trovare l’erede di uno dei più forti attaccanti degli ultimi dieci anni, quel Lewandowski che per via dell’età si avvicina ovviamente verso la fine della carriera. E Flick, che sta dimostrando di poter aprire un ciclo da quelle parti, ha chiesto espressamente il canadese, uno che come detto prima, dal proprio canto, sta dimostrando di vedere la porta con enorme facilità. L’asta, insomma, è praticamente aperta e la sensazione è che non ci saranno proprio esclusione di colpi.