Dalla Nazionale alla Roma: ritorno choc dopo l’esonero

Esonero Juric, Roberto Mancini è già pronto per il gran ritorno in Serie A: Roma già avvisata. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo una stagione complicata e distante dalle aspettative. Ivan Juric, subentrato a Daniele De Rossi, non è riuscito a imprimere una svolta decisiva, e i risultati finora ottenuti, soprattutto in Europa League, hanno deluso molti, inclusa la dirigenza giallorossa.

Nonostante Juric sia stato scelto per la sua grinta e il suo pragmatismo, non sembra riuscire a far quadrare una squadra ancora alla ricerca di equilibrio. Alcuni rumors parlano di un possibile esonero, anche se la Roma vorrebbe evitare di inserire un terzo allenatore in una sola stagione per ragioni contrattuali e di stabilità. Tuttavia, con il nuovo anno alle porte, la società potrebbe scegliere di rinnovare la guida tecnica, e tra i nomi che emergono c’è quello di Roberto Mancini.

Nuovo esonero Roma e gran ritorno in Serie A per Mancini: ecco come stanno le cose

Dopo il suo recente incarico in Arabia Saudita, l’ex CT della Nazionale è ormai ufficialmente libero da impegni, con la separazione ufficiale dall’Arabia Saudita in queste ore. In caso di ritorno in Italia, Mancini avrebbe diverse opzioni in Serie A. Tra queste proprio la Roma, alla quale, però, bisogna aggiungere anche il Milan.

I rossoneri, come si legge su Calciomercatonews.com, potrebbe considerarlo come alternativa a Paulo Fonseca, qualora la stagione rossonera non dovesse decollare. Il buon rapporto di Mancini con Zlatan Ibrahimović potrebbe rendere l’operazione più fattibile. Infine, il Bologna rappresenta un’opzione nostalgica e intrigante. Mancini ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia rossoblù e ha dichiarato più volte il suo affetto per il club emiliano.

Se Vincenzo Italiano non dovesse ottenere risultati positivi, la dirigenza del Bologna potrebbe puntare su Mancini per riportare entusiasmo e stabilità. Qualunque sarà la sua decisione, Mancini potrebbe rientrare in Italia come uno dei tecnici più esperti e ambiti per le sfide future in Serie A.