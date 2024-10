Errore tecnico dell’arbitro, UFFICIALE: partita di campionato da ripetere

Un errore tecnico dell’arbitro ha portato alla ripetizione del match, il Giudice Sportivo ha deciso ufficialmente che il risultato non poteva essere omologato

Spesso si parla di errori arbitrali, ma in questo caso la svista è stata troppo grave e contro il regolamento per non essere sanzionata. Un caso che potrebbe fare giurisprudenza in futuro, in Italia come in Europa.

Si parla spesso di errori macroscopici dell’arbitro nel corso delle partite di Serie A o delle coppe europee. Nonostante l’arrivo del Var in molte occasioni si riscontrano delle sviste, che nemmeno la tecnologia aiuta a cancellare. Le squadre si possono lamentare quanto vogliono, ma alla fine il risultato viene di norma omologato, senza se e senza ma. Nell’occasione che stiamo per raccontare, però, c’è stata una variazione sul tema e alla fine si è arrivati addirittura alla ripetizione del match.

Lo scorso 6 ottobre nella gara della quarta giornata del girone A dell’Eccellenza siciliana tra Marineo e San Giorgio Piana c’è stato un episodio controverso. Il match si era concluso con il risultato di 0-2, ma i padroni di casa non lo hanno accettato.

Questo perché al sesto minuto del secondo tempo, quando ancora si era sullo 0-0, un giocatore del Marineo aveva effettuato un retropassaggio al proprio portiere, costringendolo dopo un brutto controllo con i piedi a bloccare la palla con le mani. Questo aveva impedito all’attaccante avversario di concludere verso la porta, quasi a botta sicura.

Errore clamoroso in Eccellenza: il Giudice Sportivo dispone la ripetizione del match

Il direttore di gara aveva ravvisato l’irregolarità, disponendo il calcio di punizione per il San Giorgio Piana ed espellendo il portiere del Marineo.

Con il comunicato n. 169 della LND Sicilia, la decisione del Giudice Sportivo è stata resa pubblica, con il ricorso del Marineo che è stato accolto. Si è arrivati quindi alla ripetizione della gara. Sulla base di quanto ricostruito, il Giudice Sportivo ha accertato l’errore tecnico dell’arbitro, visto che in base al regolamento il portiere non andata espulso, mentre andava assegnato solo il calcio di punizione indiretto in area.

Questo ha ovviamente inciso sulla partita del Marineo, costretto a giocare per quasi un tempo intero con l’inferiorità numerica. Ora non resta che fissare la data del recupero, mentre il precedente potrebbe fare giurisprudenza per casi anche più eclatanti, magari in Serie A.