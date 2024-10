Hummels torna in Champions: addio Roma e firma in Serie A

Hummels, pazienza finita con la Roma e nuova firma in Serie A: torna subito a giocare la Champions League. Gli ultimi aggiornamenti.

Mats Hummels, arrivato alla Roma come rinforzo estivo, è ora al centro di speculazioni sul suo futuro, poiché fatica a trovare spazio anche nelle partite di Europa League. Nonostante il talento e l’esperienza, il difensore tedesco è chiuso da una forte concorrenza, in particolare da Evan N’Dicka, preferito dall’allenatore Ivan Juric.

Quest’ultimo ha spiegato come le attuali gerarchie difensive, che favoriscono N’Dicka, rendano difficile l’impiego di Hummels, pur promettendo che il giocatore avrà le sue opportunità. Per il tedesco, però, la situazione potrebbe portarlo a considerare un addio anticipato alla squadra giallorossa.

Hummels alla Juventus, lo scenario per gennaio: pazienza finita con la Roma

Una soluzione potrebbe essere la Juventus, che, con il mercato di gennaio alle porte, sembra interessata a un profilo difensivo come il suo per integrare la propria retroguardia. Cristiano Giuntoli, responsabile del mercato bianconero, è alla ricerca di un rinforzo low-cost che possa sostituire il centrale brasiliano Bremer, in seguito all’infortunio rimediato in Champions League che, di fatto, ha privato Thiago Motta del suo leader difensivo per tutta la stagione.

La Juventus, dunque, sarebbe pronta a intervenire, vedendo in Hummels un’opportunità accessibile e funzionale, come riferisce Calciomercatoweb.it. Se il trasferimento si concretizzasse, Hummels troverebbe a Torino una squadra pronta a offrirgli maggiore spazio, e i bianconeri beneficerebbero di un difensore esperto e dal sicuro rendimento. Per Juric, la scelta di favorire N’Dicka su Hummels risponde a esigenze tattiche e prestazionali, ma la mossa rischia di lasciare il difensore tedesco senza un ruolo chiaro alla Roma.

Ora, sia il giocatore che la Juventus valutano con interesse una possibile mossa, che permetterebbe ai giallorossi di alleggerire il reparto difensivo e offrirebbe alla squadra di Torino l’esperienza necessaria per affrontare con più sicurezza la seconda parte della stagione.