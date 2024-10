Il Barcellona non perde altro tempo: notte fonda Roma

L’affondo deciso dei blaugrana potrebbe mettere la Roma nelle condizioni di virare su un altro obiettivo: ecco cosa sta succedendo

Uno dei temi caldi affrontati da Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina ha riguardato i motivi dell’assenza dalle rotazioni di Mats Hummels. Rimarcando l’importanza di Evan Ndicka, Juric ha di fatto ‘relegato’ l’ex capitano del Borussia Dortmund ad un ruolo di comprimario, piuttosto lontano dall’idea di calcio con cui il tecnico giallorosso vuole plasmare la sua squadra.

Anche alla luce del poco minutaggio che è riuscito a ritagliarsi Hermoso, dunque, si prospettano sessioni di calciomercato piuttosto intense per la Roma. A prescindere dalla permanenza o meno di Ivan Juric sulla panchina giallorossa – tema tutt’altro che scontato – la sensazione è che Ghisolfi possa essere chiamato nuovamente a rivoluzionare il pacchetto arretrato con nuovi innesti. Sotto questo punto di vista, non è escluso che i giallorossi ritornino alla carica per uno degli obiettivi monitorati con attenzione nelle scorse settimane.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Badé

Tra tutti, occhio all’evolvere della situazione relativa a Loic Badé. Sebbene il difensore francese abbia recentemente apposto la sua firma al rinnovo di contratto con il Siviglia, la sua partenza non è affatto da escludere. Soprattutto se dovesse arrivare un’offerta in grado di far vacillare la posizione del club andaluso, la cui situazione economico-finanziaria è ormai nota ai più. A tal proposito, da non trascurare l’ultima indiscrezione rilanciata da El Gol Digital.

Dopo le sirene risuonate dalla Spagna nei mesi scorsi, nelle ultime ore si segnalano nuovi aggiornamenti sull’interessamento del Barcellona nei confronti di Badé. Alla ricerca di innesti importanti con cui puntellare un reparto che comunque sta assistendo ad una crescita importante in questa stagione, i blaugrana avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Nel mirino di diversi club di Premier League – Manchester United e Liverpool su tutti – Badé avrebbe dunque calamitato l’interesse anche del Barcellona, che sta studiando il da farsi per mettersi nelle condizioni di far saltare il banco.