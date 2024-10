L’UEFA non perdona, UFFICIALE: doppia esclusione dalle Coppe

L’Uefa non perdona e piazza la doppia esclusione dalle coppe europee fino al termine di questa stagione. Il provvedimento è clamoroso

Diciamo che nell’ultimo turno europeo, per gli arbitri, non è andata benissimo. L’Atletico Madrid, ad esempio, ha fanno un ricorso ufficiale alla Uefa dopo che Guida, tecnico che domani sera dirigerà Inter-Juventus, ha commesso un clamoroso errore regalando di fatto un rigore al Lille. Non aiutato dal Var in questo caso, anch’esso italiano, con polemiche infinite.

Ma c’è dell’altro, anche, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dalla BBC: Due arbitri infatti sarebbero stati banditi fino a tutto il giugno del 2025 dopo “un bizzarro incidente la mattina di una partita di qualificazione alla Champions tra i Rangers e la Dinamo Kiev“. E andiamo a vedere insieme quello che è successo.

L’UEFA non perdona: due arbitri esclusi

Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, gli addetti al Var del match in questione, polacchi, sono stati segnalati per alcuni comportamenti inappropriati.

I media polacchi hanno affermato che la coppia aveva bevuto ed è stata fermata dalla polizia con un altro uomo nelle prime ore del mattino dopo aver spostato un cartello stradale, con Frankowski che in seguito ha confermato i dettagli dell’incidente in un’intervista.

L’organo di controllo, etica e disciplinare della Uefa ha dichiarato che il duo polacco è stato bandito per aver violato “le regole di base di condotta decente” e per aver screditato lo sport e la Uefa. I due erano stati anche ripresi dalle telecamere, quindi non hanno potuto in nessun modo negare il fatto, che era diventato di dominio pubblico nelle ore successive e che adesso ha portato a questa doppia esclusione. Il pugno duro, quindi, è servito. Ed è anche giusto così dopo un comportamento del genere che non avrebbe permesso ai due di essere visti di buon occhio, qualora fossero stati prescelti per qualche partita.