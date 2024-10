Visite prima di Fiorentina-Roma: fiato sospeso Juric

Visite prima di Fiorentina-Roma: questa mattina due elementi della rosa giallorossa cercheranno di capire le loro condizioni. E Juric non sa ancora se li potrà convocare

Rifinitura e poi partenza per Firenze. E ovviamente anche la consueta conferenza stampa di Ivan Juric in programma a mezzogiorno. La Roma trascorrerà la solita vigilia di campionato e dall’ultimo allenamento di oggi si capirà quali saranno gli uomini che Juric deciderà di mandare in campo dal primo minuto.

Una buona notizia comunque c’è stata nella seduta di ieri: Mancini ha smaltito l’influenza che lo ha tenuto fuori dalla gara contro la Dinamo Kiev e quindi sarà a disposizione. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il tecnico dovrebbe riproporre lo stesso undici iniziale che ha perso domenica scorsa contro l’Inter, quindi quattro cambi rispetto alla sofferta vittoria contro gli ucraini in Europa League: dentro il difensore, appunto, poi Cristante, Dybala e Pellegrini.

Visite prima di Fiorentina-Roma: Soulé ed El Shaarawy in dubbio

Non si sono allenati Soulé ed El Shaarawy. Il primo ancora con la febbre il secondo alle prese – ma sta guarendo – con il problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo a Monza dopo soli 20 minuti di partita.

Questa mattina, viene spiegato ancora dal quotidiano, entrambi verranno visitati dai medici giallorossi e capiranno se potranno tornare in gruppo o meno. La sensazione è che solo l’argentino possa strappare una convocazione per il match di domani, difficile che Juric rischi con l’esterno con un solo allenamento con i compagni: la stagione è entrata nel vivo e la prossima settimana ci sarà anche un turno infrasettimanale. Si gioca sempre, quindi averli tutti a disposizione è abbastanza importante per riuscire ad affrontare tutti gli impegni mandando in campo una squadra competitiva.